Таро разложат корпоративно

Новогодние корпоративы подорожали в среднем на 20%. О такой динамике сообщили в Национальной ассоциации организаторов мероприятий. Из всех составляющих торжества больше всего цены выросли на аренду помещений и оборудования, уточняет РБК. Тем не менее многие российские компании решили не отказываться от праздника для коллектива.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Правда, из-за экономии предпочли ограничиться вечеринками в офисе, рассказал генеральный директор сервиса по доставке на мероприятия Catery Андрей Черепанов:

«Заказы на Новый год начались уже в начале октября. Если говорить про особенности, то все больше клиентов оформляют доставку блюд на корпоративы именно в офисы. Раньше был тренд на лофты, сейчас стараются провести мероприятие на рабочем месте.

Что касается цен, они выросли везде и на все. По сравнению с прошлым годом — где-то на 10-15%. В целом ассортимент, конечно, стал более локализованный. Вопрос даже не в предпочтениях, а в том, что есть на рынке. Конечно, в основном заказывают традиционные новогодние закуски: салат оливье, сельдь под шубой в фуршетном формате, брускетты с красной икрой, с рыбой и прочее».

Заказчиков, которые хотят встретить Новый год с размахом, на рынке осталось немного, признают ивент-агенты. Они, как правило, просят пригласить на корпоративы Леонида Агутина, Полину Гагарину, Елку и Тимати, пишет РБК. Но у звезд календарь выступлений давно расписан, договориться на декабрь невозможно было уже в конце лета.

Выходом из ситуации стало приглашение кавер-групп, говорит управляющий промоутерской компании PROPS и создатель маркетингового агентства Optimus Кирилл Орешкин:

«Особым спросом сейчас пользуются кавер-группы, и не только из-за того, что заказчики не тянут звезд, думаю, это даже в меньшей степени. Один из наших клиентов объяснил просто: "Мне неинтересна звезда, уже все были, я лучше возьму кавер-группу, которая поет те же самые песни, но мне нужно взаимодействие со зрителями". Выступление популярного артиста длится минут 40-45, а кавер-группа закрывает программу на два часа, плюс тарологи-нумерологи, которые осуществляют взаимодействие с участниками».

В последние пару лет набирают популярность сеансы эзотерики. И у организаторов праздников есть широкий ассортимент таких специалистов, говорит продюсер и генеральный директор EventCityGroup Инесса Холоденина:

«Активности, связанные с прогнозированием будущего, — таро, гадания на кофейной гуще — однозначно вызывают интерес. Небольшие компании со штатом до 50 человек даже заранее присылают даты рождения сотрудников ключевых и заранее готовят натальную карту или "формулу души". Пользуются популярностью и мастер-классы, особенно создание индивидуального парфюма.

Очень много заказчиков из IT-сферы. Вовлечь ребят, которые занимаются программированием, в какие-то развлечения очень непросто. Для них мы делим программу праздника на шоу, которое идет на сцене, и интерактивные зоны, где можно поиграть в майндболл, пройти квест, чтобы всей аудитории было интересно».

По данным опроса сервиса по поиску работы Superjob, только около 40% российских компаний планируют проводить корпоративные мероприятия по случаю различных праздников. Это не только Новый год, но и 23 февраля, 8 марта или день рождения организации. По подсчетам ивент-компаний, средняя стоимость зимнего корпоратива в Москве на 200 гостей обойдется сейчас в 7-8 млн руб.

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Светлана Белова