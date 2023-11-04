Набиуллина заявила о добровольном зачислении пенсий в цифровых рублях

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина выступила на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия». Она рассказала, что ЦБ повышает ставку, в том числе для избежания «инфляционной спирали», банковская система «абсолютно здорова», а зачисление зарплаты и пенсий в цифровых рублях будет добровольным.

«В этом году начала расти инфляция, и мы применили свой ключевой инструмент — ключевую ставку для того, чтобы снизить инфляцию, чтобы она вернулась к нашей цели в 4%. Если этого не делать, мы можем попасть в инфляционную спираль»,— сказала Эльвира Набиуллина (цитата по ТАСС).

«Мы были вынуждены отозвать большое количество лицензий, какие-то банки оздоровить, это вызывало серьезное сопротивление, но сейчас банковская система абсолютно здорова»,— сказала глава регулятора (цитата по «РИА Новости»).

Отвечая на вопросы участников марафона, будут ли пенсии и зарплаты начисляться в цифровом рубле, Эльвира Набиуллина сказала: «Добровольно, только добровольно. Это наша позиция». Она провела аналогию с введением карты «Мир». «Многие вспоминают, что когда мы вводили карточку "Мир", то пенсии направлялись на карту "Мир". Но многие забывают, что у человека был выбор — получать пенсию наличными, на почте, на свой счет. Речь шла только о том, что если вы перечисляете на карту, то это надо было делать на российскую карту, не на Visa и Mastercard»,— пояснила глава регулятора.

27 октября регулятор поднял ключевую ставку с 13% до 15%. Это четвертое увеличение ключевой ставки подряд. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции объяснила, что основными факторами, влияющими на решение об увеличении ставки, стала инфляция и инфляционные ожидания населения. Она не исключила, что регулятор может поднять ставку еще раз, если это потребуется.

О влиянии ключевой ставки на банковские вклады –– в материале «Банки придерживают депозиты».

Александра Горошилова