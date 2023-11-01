Банки придерживают депозиты

Банки пока сдержанно реагируют на повышение ключевой ставки ЦБ, средняя доходность вкладов банков из топ-50 остается немного выше 11,2%. Хотя крупнейшие игроки объявили о повышении ставок до уровня ключевой ЦБ и выше, это касается отдельных депозитов. Дальнейших радикальных действий от регулятора банки не ждут. Граждане же поспешат воспользоваться возможностью, и по итогам года объем средств физлиц в банковской системе может превысить 40 трлн руб., что выше прогнозов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Банки начали повышать ставки по вкладам и счетам вслед за решением ЦБ повысить ключевую ставку сразу на 2 п. п., до 15% годовых, 27 октября. Сегодня крупнейший игрок — Сбербанк — повысил ставки по ряду вкладов, максимальная составила 14% годовых. Его конкурент — ВТБ — поднимет ставку с 1 ноября по накопительному счету для новых клиентов с 13% до 15% годовых, но только на первые три месяца. Альфа-банк увеличивает максимальные ставки по вкладам до 15%. Газпромбанк сообщил, что повышает ставку по накопительному счету — 15% годовых, по вкладам максимальная ставка составит 14%.

Ранее ряд менее крупных игроков пообещали рост ставок. Так, 28 октября Тинькофф банк объявил о повышении до максимального уровня 14,1%. МКБ, в свою очередь, с 30 октября начал предлагать на срок три или шесть месяцев вклад с максимальной доходностью до 17%. Рост ставок анонсировал и Совкомбанк — с 31 октября до 13,3%. Банк «Дом.РФ» повысил максимальную доходность вкладов до 14,5%, а «Уралсиб» — до 15,01%, ХКФ-банк — до14,75%. Максимальные ставки Абсолют-банка выросли до 14%.

Банки пока сдержанно реагируют на повышение ключевой ставки ЦБ до 15%. «Ставки по вкладам растут, но темпы роста даже ниже, чем на предыдущей неделе»,— отмечают в аналитическом центре платформы «Финуслуги» Московской биржи. Так, по сравнению с данными недельной давности индекс ставок по вкладам в 50 крупнейших банках страны вырос на 0,08–0,12 п. п, в результате средние ставки составили чуть более 11,2% годовых. «Реальная доходность по вкладам в целом примерно на 2 п. п. ниже ключевой ставки ЦБ,— отмечает зампред правления Абсолют-банка Антон Павлов.— Максимальные ставки банки предлагают в рамках маркетинговых инструментов».

В банках не ожидают дальнейшего значительного повышения ключевой ставки ЦБ. «Мы уже близки к пику ключевой ставки,— указывает старший аналитик "Уралсиба" Ирина Лебедева.— Но и рассчитывать на то, что после достижения пика ключевой ставки ЦБ довольно быстро начнет вновь ее снижать, не приходится. Полагаем, что ЦБ будет удерживать ставку на пиковых уровнях как минимум в течение полугода». По мнению главного экономиста банка «Зенит» Марины Никишовой, смещением диапазона прогноза на 2 п. п. вверх ЦБ еще раз подтверждает намерение удерживать размер ключевой ставки на повышенном уровне в течение 3–4 кварталов. Таким образом, вероятно, цикл смягчения ДКП начнется не ранее третьего квартала 2024 года. А вот начальник аналитического отдела Россельхозбанка Александр Фетисов полагает, что сейчас рано говорить о том, что ключевая ставка достигла своего предельного значения, «допускаем ее повышение в будущем».

«Повышение привлекательности вкладов, безусловно, будет способствовать перетоку средств в банки после рекордов по объему наличных в обращении,— полагает директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Иван Уклеин.— Рост ставок позволит депозитной базе вырасти еще и за счет капитализации начисленных процентов». Управляющий директор НКР Михаил Доронкин полагает, что до конца года высоко вероятно усиление сберегательной активности населения, в том числе вследствие того, что часть граждан отложит решение о крупных покупках в кредит. Недостаток ликвидности в системе отсутствует, но ставки по депозитам до конца года продолжат расти в связи с новогодними маркетинговыми активностями, отмечает президент инвестплатформы «ИнвойсКафе» Геннадий Фофанов. «Полагаю, что приток средств на депозиты может обогнать прогнозы и преодолеть отметку в 40–41 трлн руб.»,— продолжает он.

По словам главного аналитика Совкомбанка Натальи Ващелюк, происходит не только приток денег в банки, но и их перераспределение с текущих счетов на срочные вклады. Чистые процентные и комиссионные доходы банков, вероятнее всего, будут снижаться в ближайшие месяцы, что уменьшит их прибыль.

Ксения Дементьева, Юлия Пославская