Набиуллина заявила о готовности ЦБ в дальнейшем снова поднять ставку

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после заседания совета директоров регулятора сказала, что ЦБ готов дальше снова повышать ключевую ставку. Сегодня ЦБ поднял ее с 13% на 200 б.п. до 15%. По ее словам, основной фактор по решению — инфляция и инфляционные ожидания населения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эльвира Набиуллина в начале октября

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Эльвира Набиуллина в начале октября

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«На последних заседаниях мы поднимали ключевую ставку ощутимыми шагами и будем готовы сделать это вновь, если не увидим устойчивого замедления инфляции и охлаждения инфляционных ожиданий»,— сказала госпожа Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Она добавила, что Центробанк не рассматривал сохранение ключевой ставки на уровне 13% и обсуждал три варианта решений: повышение на 1%, 1,5% и 2%. Сохранение высокого уровня ставки, по словам Эльвиры Набиуллиной, позволит не раскручивать спираль инфляции.

К снижению показателя, как уточнила глава ЦБ, можно будет перейти в 2024 году «после устойчивого снижения инфляции». В следующем году регулятор ожидает замедление инфляции до уровня 4–4,5% и возврата к цели Центробанка. Это, по словам госпожи Набиуллиной, произойдет под действием денежно-кредитной политики, ужесточение которой «уже транслируется в экономику».

Подробнее о решении ЦБ — в материале «Ъ» «Наперегонки с инфляцией».

Петр Бузлаев