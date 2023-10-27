Банк России поднял ключевую ставку до 15%

Сегодня, 27 октября, совет директоров Банка России принял решение поднять ключевую ставку с 13% на 200 б.п., до 15%. ЦБ объясняет это тем, что инфляционное давление оказалось выше его ожиданий, и отметил устойчивое увеличение внутреннего спроса, который все больше «превышает возможности расширения производства товаров и услуг». После решения по ставке рубль усилил рост: доллар дешевле 93 руб., евро — 98,27 руб., а индекс Мосбиржи (MOEX: MOEX) упал ниже 3200 пунктов впервые за две недели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Согласно прогнозу ЦБ, годовая инфляция в 2023 году сложится в диапазоне 7,0–7,5%. Повышение ключевой ставки, по мнению регулятора, позволит вернуть инфляцию к намеченной ранее цели — 4% в 2024 году. «Возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% также предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике»,— отмечается в сообщении Банка России.

Регулятор сообщил, что рост цен в третьем квартале 2023 года с поправкой на сезонность выше 12,1% в пересчете на год (по сравнению с 5,1% во втором квартале). Показатель базовой инфляции за аналогичный период составил 9,6% (по сравнению с 5,7% во втором квартале). Годовая инфляция, по оценке на 23 октября, повысилась до 6,6% после 6,0% в сентябре. ЦБ отмечает, что инфляционные ожидания населения сохраняются на повышенном уровне. Ценовые ожидания предприятий зафиксированы на историческом максимуме.

В кредитной сфере снизился спрос на необеспеченные потребительские кредиты, однако сохранился высокий спрос на ипотечное страхование «в том числе из-за большого объема выдач в рамках государственных программ льготного кредитования». Также остался высоким спрос кредитов в корпоративном сегменте.

Рост экономической активности происходит быстрее, чем это прогнозировали. В связи с этим «нарастает отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста», что усиливает инфляционное давление. Также ЦБ отмечает уверенный рост внутреннего спроса, который поддерживается ростом реальных заработных плат и кредитования. Расширение внутреннего спроса еще объясняется высоким спросом на импорт, однако оперативные данные указывают, что импорт «в рублевом выражении продолжит подстраиваться к уже принятым решениям по ключевой ставке».

На ключевую ставку повлиял российский рынок труда, поскольку в стране зафиксирован минимальный уровень безработицы, что стало дополнительным ограничением. «В базовом сценарии Банк России прогнозирует, что темп прироста ВВП составит 2,2–2,7% в 2023 году, 0,5–1,5% в 2024 году, 1,0–2,0% в 2025 году и 1,5–2,5% в 2026 году»,— отмечается в сообщении.

Это четвертое повышение ключевой ставки подряд. Последний раз ее повысили 15 сентября с 12% до 13%. Денежно-кредитные условия ужесточились вслед за повышением ключевой ставки в июне—сентябре 2023 года. После сентябрьского повышения ставки возросли процентные ставки на кредитно-депозитном рынке, а также доходности ОФЗ. Также регулятор сообщил об увеличении притока денежных средств на банковские счета и срочные депозиты.

Подробнее о решении регулятора — в материале «Ъ» «Наперегонки с инфляцией».

Александра Горошилова