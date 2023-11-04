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Коммерсантъ FM
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Юань сжимается в долг

Почему размещения облигаций в китайской валюте проходят все реже

Ставка купона по новому выпуску юаневых бондов «Русала» составила 6,7% годовых, превысив показатель конца прошлого года на 2,8 процентного пункта. Участники рынка связывают рост доходности с ослаблением китайской валюты по отношению к доллару, а также с дефицитом юаневой ликвидности на российском рынке. В целом скорого повторения прошлогоднего бума размещений юаневых облигаций не ожидается.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

3 ноября «Русал» закрыл книгу по облигациям в юанях на сумму 500 млн CNY (эквивалентно 6,4 млрд руб. по текущему курсу). Организаторами размещения выступили БКС КИБ, инвестбанк «Синара», Газпромбанк, ВБРР. В ходе сбора заявок ставка купона была снижена с 6,8% до 6,7% годовых. Однако эта ставка все равно выше на 2,8 п. п., чем при размещении аналогичных бумаг в декабре 2022 года. Причем тогда были выпущены облигации сроком на три года, сейчас — на два с половиной года.

В настоящее время «Русал» имеет четыре классических выпуска юаневых облигаций с постоянным купоном на 11 млрд CNY. По данным Rusbonds, доходность по ним составляет 6,7–8,6% годовых в зависимости от дюрации (0,7–2 года). Ставка по размещенным в октябре юаневым облигациям «Металлоинвеста» такой же срочности составила 5,75% годовых.

По мнению руководителя отдела аналитики долгового рынка «Ренессанс Капитал» Алексея Булгакова, повышение доходности отражает присутствие элемента рыночного спроса на выпуск — юань ослаб к доллару на 6% с начала года и, видимо, будет дальше ослабевать.

Насколько выросли ставки по облигациям в юанях

Облигации «Русала» — это лишь пятый выпуск классических облигаций в юанях в этом году и второй выпуск с начала осени. Год назад активность эмитентов была явно выше (в том числе и с учетом более низких ставок) — к началу ноября было размещено семь выпусков на 31 млрд CNY; всего же во второй половине 2022 года было размещено 16 классических выпусков почти на 50 млрд CNY.

Участники рынка не ожидают массового выхода эмитентов с юаневыми облигациями.

По мнению аналитика управления инвестиционного анализа Совкомбанка Арсения Автухова, проблема отсутствия среднесрочной юаневой ликвидности «остается актуальной и существенно ограничивает весь юаневый инвестиционный бизнес».

Как поясняет главный экономист банка «Зенит» Марина Никишова, с начала мая российские компании столкнулись с резким ростом стоимости операций своп с юанем, «что сигнализирует о растущем дефиците китайской валюты на российском рынке», который сохраняется до сих пор. В октябре ставки по овернайт-свопам с юанем не опускались ниже 11% годовых. «Этот факт может ограничить спрос инвесторов на юаневые инструменты и оказать давление на ставки привлечения при первичных размещениях»,— отмечает эксперт.

Смягчить проблему могло бы предоставление льготной юаневой ликвидности Банком России, однако на фоне «растущих проинфляционных рисков и волатильности на валютных рынках данное событие кажется крайне маловероятным», отмечает господин Автухов.

В корпоративном сегменте популярны облигации с плавающей ставкой

В целом феномен появления облигаций в китайской валюте на локальном рынке с августа 2022 года объясняется «стремлением банков сбалансировать открытые валютные позиции, которые у них стали возникать после перехода существенной части экспорта на расчеты в юанях», добавляет Алексей Булгаков. Соответственно, они могли предлагать некоторым компаниям реального сектора из числа своих заемщиков заместить какие-то кредиты юаневыми бондами, указывает он.

В 2023 году объем размещений бондов в юанях существенно снизился, что, видимо, отражает нормализацию открытой валютной позиции банков в китайской валюте, считает эксперт.

Кроме того, на локальном рынке валютных бондов сложилась высокая конкуренция за счет появления большого объема замещающих облигаций, в том числе привязанных к курсу доллара и евро. По данным Rusbonds, в настоящее время доходность замещающих облигаций «Газпрома» в долларах составляет 6,3–7,3 годовых, облигаций в евро — 7–7,5% годовых. По словам Арсения Автухова, отсутствие премии к доходности замещающих облигаций «также ограничивает инвестиционный потенциал юаневых облигаций как класса инструментов, из-за чего ликвидность на первичном рынке снижается».

Виталий Гайдаев, Дмитрий Ладыгин

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