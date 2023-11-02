Компании занимают под плавающий процент

В октябре корпоративные эмитенты увеличили активность на внутреннем долговом рынке. За месяц они привлекли свыше 400 млрд руб., что на 40% выше результатов сентября. Более половины размещенного объема пришлось на организации финансового сектора. На фоне активного повышения ключевой ставки компании реального сектора также нарастили активность, но прежде всего в сегменте облигаций с плавающей ставкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По оценке “Ъ”, основанной на предварительных данных агентства Cbonds, в октябре корпоративные заемщики значительно увеличили активность на внутреннем долговом рынке. Всего было проведено 113 размещений рублевых облигаций на 403 млрд руб. Это более чем на 40% выше результата предыдущего месяца и почти втрое лучше показателя октября 2022 года.

После экстренного повышения Банком России ключевой ставки в августе на 350 б. п., до 12%, активность на первичном рынке облигаций в сентябре снизилась, так как ряд эмитентов занял выжидающую позицию до появления определенности в дальнейших действиях регулятора. Но регулятор продолжил повышать ставку (к концу октября она достигла 15%) и ужесточил риторику. Руководитель департамента рынков долгового капитала БКС КИБ Денис Леонов отмечает, что многие эмитенты старались успеть разместиться до очередного заседания ЦБ, которое состоялось 27 октября. «Сегодня понимание того, что высокие ставки на рынке надолго, вынуждает эмитентов выходить на публичный рынок и привлекать финансирование по текущим ставкам»,— считает руководитель офиса рынков долгового капитала Росбанка Татьяна Амброжевич.

Вместе с тем высокий результат октября стал возможен за счет активного размещения облигаций эмитентов финансового сектора, для которых повышение ключевой ставки не так критично, так как они перекладывают ее на клиентов. По оценке главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, на таких эмитентов пришлось свыше 55% объема размещений. В частности, банки разместили 54 выпуска на сумму более 227 млрд руб. Почти две трети всего объема пришлось на размещение Газпромбанка (150 млрд руб.).

В реальном секторе в основном выходили эмитенты первого и второго эшелона с крупными займами на 15–45 млрд руб. Их особенностью стало преобладание выпусков с плавающими ставками (флоатеров). Так, в семи размещениях ставка купона была привязана к ставке межбанковских кредитов RUONIA, по одному выпуску — к инфляции и к ключевой ставке Банка России. Как отмечает Александр Ермак, для качественных эмитентов первого-второго эшелонов первичный рынок облигаций с фиксированной ставкой в октябре был практически закрыт.

В условиях текущей неопределенности инвесторы отдают предпочтение облигациям с плавающими ставками, что видно не только в корпоративном сегменте, но и по результатам аукционов Минфина, отмечает Татьяна Амброжевич. Кроме того, сами эмитенты не желают фиксировать ставки на длительный срок. «Многие отдают предпочтение именно флоатерам в расчете на снижение стоимости обслуживания долга при снижении ключевой ставки в следующем году»,— отмечает эксперт.

К концу года участники рынка ждут дальнейшего роста активности. Как отмечает Денис Леонов, рынок продолжит подстраиваться под новые условия.

Виталий Гайдаев