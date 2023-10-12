Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Долг в пересчете на юани

Ставки по облигациям в китайской валюте выросли

После длительного перерыва на долговой рынок вновь вышел эмитент с предложением юаневых облигаций. Бонды «Металлоинвеста» в китайской валюте пользовались спросом, что позволило увеличить объем размещения. Однако доходность по сравнению с прошлым годом значительно увеличилась, достигнув 5,75% годовых. Вместе с тем роста активности в сегменте участники рынка не ждут из-за дефицита юаневой ликвидности.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Металлоинвест» 12 октября закрыл книгу заявок по размещению нового выпуска облигаций в юанях. Инвесторам были предложены 2,5-летние бумаги. Благодаря высокому спросу объем размещения был увеличен с 750 млн до 1 млрд CNY, а ставка купона снижена до 5,75% годовых. Год назад компания разместила три выпуска юаневых облигаций на 3 млрд CNY. Однако конъюнктура тогда была явно лучше — доходность по сопоставимым и даже более длинным бумагам была ниже на 2–2,5 процентного пункта.

Всего в прошлом году 10 эмитентов разместили 17 выпусков на 49,6 млрд CNY. Доходность лишь в двух случаях незначительно превысила 4% годовых. Весной 2023 года еще три эмитента разместили выпуски на сумму свыше 18 млрд CNY. В двух случаях доходность превысила 5% годовых.

С начала апреля в России не было размещено ни одного выпуска облигаций в китайской валюте. Как считает главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак, пауза, взятая компаниями, связана с определенным дефицитом ликвидности в юанях. В условиях перехода РФ во внешнеэкономической деятельности в валюты дружественных стран, и в первую очередь юань, его роль в импорте выросла сильнее всего. По данным ЦБ, в августе доля китайской валюты в экспорте занимала 29%, тогда как в импорте — почти 38%.

Дефициту размещений способствует и снижение интереса к долговым бумагам в китайской валюте со стороны инвесторов на фоне активного роста рынка замещающих облигаций. «Зачем покупать юаневые бонды под 5% годовых, когда есть выпуск в долларах под 7% годовых»,— отмечает гендиректор «Арикапитала» Алексей Третьяков.

Доходность государственных бумаг в США, Европе и Азии резко выросла, обеспокоив инвесторов

Все это и привело к росту доходности юаневых облигаций. «В настоящее время двухлетние облигации в юанях компаний первого эшелона торгуются с доходностью 4,8–5,3% годовых, четырехлетние — с доходностью 5,6–5,8% годовых»,— уточняет Александр Ермак. Сложившиеся на российском рынке юаневые доходности, как отмечает директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров, уже более привлекательны, чем инструменты китайских эмитентов, что может способствовать подъему интереса к ним со стороны инвесторов.

В отсутствие конкурентного преимущества в сравнении с замещающими облигациями основными покупателями юаневых бондов могут выступать крупные институциональные инвесторы, у которых «забиты лимиты» на другие валюты, считает руководитель направления DCM департамента корпоративных финансов «Цифра Брокер» Максим Чернега. В первую очередь к ним относятся банки, которые активно привлекают юани от физлиц на депозиты под более низкие ставки (в основном 1,5–3% годовых). «Высокая процентная маржа привлекает инвесторов, однако неопределенность в управлении долгосрочным фондированием и низкий объем доступных краткосрочных депозитов нивелируют значительную часть инвестиционного интереса»,— отмечает аналитик управления инвестиционного анализа Совкомбанка Арсений Автухов.

Участники рынка не ждут новых размещений юаневых облигаций, пока не улучшится ситуация с ликвидностью.

«Решить проблему могли бы как своп-линии с Банком России, так и рост объема юаней в банковской системе»,— считает господин Автухов. Поддержать рынок мог бы выход Минфина с юаневыми бондами, так как это упростило бы ценообразование подобных инструментов. Однако такое событие, по мнению господина Автухова, до конца года маловероятно, в том числе из-за сокращения бюджетного дефицита.

Виталий Гайдаев

Зарегистрируйтесь, чтобы дочитать статью

Еще вы сможете настраивать персональную ленту, управлять рассылками и сохранять статьи, чтобы читать позже

Зарегистрироваться

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...