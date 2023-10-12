Долг в пересчете на юани

После длительного перерыва на долговой рынок вновь вышел эмитент с предложением юаневых облигаций. Бонды «Металлоинвеста» в китайской валюте пользовались спросом, что позволило увеличить объем размещения. Однако доходность по сравнению с прошлым годом значительно увеличилась, достигнув 5,75% годовых. Вместе с тем роста активности в сегменте участники рынка не ждут из-за дефицита юаневой ликвидности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Металлоинвест» 12 октября закрыл книгу заявок по размещению нового выпуска облигаций в юанях. Инвесторам были предложены 2,5-летние бумаги. Благодаря высокому спросу объем размещения был увеличен с 750 млн до 1 млрд CNY, а ставка купона снижена до 5,75% годовых. Год назад компания разместила три выпуска юаневых облигаций на 3 млрд CNY. Однако конъюнктура тогда была явно лучше — доходность по сопоставимым и даже более длинным бумагам была ниже на 2–2,5 процентного пункта.

Всего в прошлом году 10 эмитентов разместили 17 выпусков на 49,6 млрд CNY. Доходность лишь в двух случаях незначительно превысила 4% годовых. Весной 2023 года еще три эмитента разместили выпуски на сумму свыше 18 млрд CNY. В двух случаях доходность превысила 5% годовых.

С начала апреля в России не было размещено ни одного выпуска облигаций в китайской валюте. Как считает главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак, пауза, взятая компаниями, связана с определенным дефицитом ликвидности в юанях. В условиях перехода РФ во внешнеэкономической деятельности в валюты дружественных стран, и в первую очередь юань, его роль в импорте выросла сильнее всего. По данным ЦБ, в августе доля китайской валюты в экспорте занимала 29%, тогда как в импорте — почти 38%.

Дефициту размещений способствует и снижение интереса к долговым бумагам в китайской валюте со стороны инвесторов на фоне активного роста рынка замещающих облигаций. «Зачем покупать юаневые бонды под 5% годовых, когда есть выпуск в долларах под 7% годовых»,— отмечает гендиректор «Арикапитала» Алексей Третьяков.

Все это и привело к росту доходности юаневых облигаций. «В настоящее время двухлетние облигации в юанях компаний первого эшелона торгуются с доходностью 4,8–5,3% годовых, четырехлетние — с доходностью 5,6–5,8% годовых»,— уточняет Александр Ермак. Сложившиеся на российском рынке юаневые доходности, как отмечает директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров, уже более привлекательны, чем инструменты китайских эмитентов, что может способствовать подъему интереса к ним со стороны инвесторов.

В отсутствие конкурентного преимущества в сравнении с замещающими облигациями основными покупателями юаневых бондов могут выступать крупные институциональные инвесторы, у которых «забиты лимиты» на другие валюты, считает руководитель направления DCM департамента корпоративных финансов «Цифра Брокер» Максим Чернега. В первую очередь к ним относятся банки, которые активно привлекают юани от физлиц на депозиты под более низкие ставки (в основном 1,5–3% годовых). «Высокая процентная маржа привлекает инвесторов, однако неопределенность в управлении долгосрочным фондированием и низкий объем доступных краткосрочных депозитов нивелируют значительную часть инвестиционного интереса»,— отмечает аналитик управления инвестиционного анализа Совкомбанка Арсений Автухов.

Участники рынка не ждут новых размещений юаневых облигаций, пока не улучшится ситуация с ликвидностью.

«Решить проблему могли бы как своп-линии с Банком России, так и рост объема юаней в банковской системе»,— считает господин Автухов. Поддержать рынок мог бы выход Минфина с юаневыми бондами, так как это упростило бы ценообразование подобных инструментов. Однако такое событие, по мнению господина Автухова, до конца года маловероятно, в том числе из-за сокращения бюджетного дефицита.

Виталий Гайдаев