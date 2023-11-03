Уволен следователь, курировавший дело о нападении мигрантов на самарца

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин лично уволил следователя, который курировал дело о нападении мигрантов на жителя Самары. Это произошло после совещания по видеоконференцсвязи, на котором глава ведомства выслушал жителей Самарской области и раскритиковал работу регионального следствия в части инцидентов с мигрантами.

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В частности, поводом для критики Александра Бастрыкина в адрес регионального следствия стало обращение к нему жителей Самарской области. Они сообщили, что их сын участвовал в конфликте с иностранцами.

После инцидента родственники и друзья одного из детей-мигрантов избили главу семьи и гражданина, который пытался предотвратить нападение. Силовики расследовали инцидент и возбудили уголовное дело, но предъявили обвинение только одному из иностранцев.

Этот факт возмутил членов семьи потерпевшего. Они потребовали привлечь к уголовной ответственности всех мигрантов-участников конфликта.

Александр Бастрыкин назначил проведение служебной проверки. В связи с ней Марат Галиханов был отстранен от должности руководителя СУ СК РФ по Самарской области. Кроме того, был уволен руководитель следственного отдела по Кировскому району Самары, полковник полиции Владимир Чередник. По информации «Ъ-Волга», также из указанного отдела уволилось 50% сотрудников.

Кроме того, зампрокурора Тольятти возглавил прокуратуру Кировского района Самары. На должность назначен Рамис Сабирзянов.

Также по данным издания, в Самарской области комплексную проверку СУ СКР по региону проведет комиссия центрального аппарата ведомства в составе 40 человек. Она будет работать в регионе с 7 по 17 ноября текущего года.

Проверка будет касаться всех направлений работы регионального ведомства. Однако акцент будет сделан на оценку качества расследования нарушений в миграционной сфере и коррупционных преступлений.

Евгений Чернов