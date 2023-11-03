Минобороны РФ: над Белгородской областью сбит БПЛА

2 ноября, в 23:45 мск, над Белгородской областью дежурными средствами противовоздушной обороны сбит БПЛА самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram.

В последний раз об обстреле Белгородской области сообщалось 1 ноября. Тогда губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что в результате обстрела предприятия в городе Шебекино ранение получил один мужчина. Ранее в тот же день в Шебекино пострадал еще один человек: местная жительница получила перелом кисти, ушибы грудной клетки и мягких тканей носа — от госпитализации она отказалась.

Белгородская область ежедневно попадает под огонь со стороны Украины. В регионе повышен уровень террористической опасности и действует средний уровень реагирования. Пять месяцев назад местные власти оценивали стоимость восстановления пострадавшего от обстрелов имущества в 20 млрд руб.

Эрдни Кагалтынов