Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минобороны РФ: над Белгородской областью сбит БПЛА

2 ноября, в 23:45 мск, над Белгородской областью дежурными средствами противовоздушной обороны сбит БПЛА самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram.

В последний раз об обстреле Белгородской области сообщалось 1 ноября. Тогда губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что в результате обстрела предприятия в городе Шебекино ранение получил один мужчина. Ранее в тот же день в Шебекино пострадал еще один человек: местная жительница получила перелом кисти, ушибы грудной клетки и мягких тканей носа — от госпитализации она отказалась.

Белгородская область ежедневно попадает под огонь со стороны Украины. В регионе повышен уровень террористической опасности и действует средний уровень реагирования. Пять месяцев назад местные власти оценивали стоимость восстановления пострадавшего от обстрелов имущества в 20 млрд руб.

Эрдни Кагалтынов

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...