Мужчина получил осколочные ранения при обстреле белгородского предприятия

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале о ранении человека в результате обстрела со стороны Украины промышленного предприятия в приграничном городе Шебекино.

В момент падения снарядов мужчина находился рядом со своим автомобилем на парковке промплощадки. Он получил осколочные ранения верхних и нижних конечностей средней степени тяжести. Сейчас раненого доставляют в больницу в Белгород.

На одном из корпусов предприятия в результате обстрела посекло фасад, ограждения и окна. Также осколки снарядов повредили два автомобиля. На месте работают оперативные службы.

За последние сутки в результате обстрела Шебекино пострадал еще один человек: местная жительница получила перелом кисти, ушибы грудной клетки и мягких тканей носа — от госпитализации она отказалась.

Белгородская область ежедневно попадает под огонь со стороны Украины. В регионе повышен уровень террористической опасности и действует средний уровень реагирования. Пять месяцев назад местные власти оценивали стоимость восстановления пострадавшего от обстрелов имущества в 20 млрд руб.

Сергей Толмачев, Воронеж