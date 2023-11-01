В результате обстрела белгородского города Шебекино вчера пострадала женщина

В результате вчерашних обстрелов города Шебекино в Белгородской области пострадала местная жительница. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что женщина получила перелом кисти, ушибы грудной клетки и мягких тканей носа. Она отказалась от госпитализации, медицинскую помощь ей оказали на месте.

Во вторник, 31 октября, после трех прилетов снарядов в городе Шебекино в трех частных домовладениях осколки снарядов выбили окна, посекли фасады и заборы, а также повредили здание автотранспортного предприятия. Кроме того, пострадала линия электропередачи. К сегодняшнему утру подача электроэнергии возобновлена.

Также накануне по окраине Шебекино из реактивной системы залпового огня «Град» был выпущен один снаряд. Никто не пострадал, но повреждение получило производственно-складское помещение местного предприятия. По пригородному селу Новая Таволжанка вооруженные силы Украины выпустили семь минометных и три танковых снаряда.

Белгородская область подвергается обстрелам и атакам беспилотников каждый день. За последние сутки по территории региона в общей сложности было выпущено порядка 100 различных снарядов.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж