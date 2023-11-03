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Коммерсантъ FM
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«Сбер» повысил минимальную ставку по базовым ипотечным программам до 15,6%

«Сбер» с сегодняшнего дня, 3 ноября, повышает минимальную ставку по базовым ипотечным программам на 1,4 п. п., до 15,6% в связи с решением Банка России повысить ключевую ставку до 15%, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации. Сообщается, что по госпрограммам минимальные ставки останутся на прежних уровнях.

«Минимальная ставка по программам на приобретение готового и строящегося жилья составит 15,6% годовых. “Сбер” скорректировал ставки на 1,4 п. п., в то время как рост ключевой ставки составил 2 п. п. ...У клиентов, подавших заявку и получивших решение банка до 2 ноября включительно, есть 90 дней, чтобы оформить ипотеку на выгодных условиях»,— заявила пресс-служба.

1 ноября ВТБ сообщил, что со 2 ноября повысит ставки по вкладам в среднем на 2,5 п. п. Максимальная доходность по ним составит 15% в зависимости от срока и типа вклада, а при переводе пенсии в банк будет 16% годовых.

Банк России поднял ключевую ставку до 15% 27 октября. После этого Сбербанк повысил ставки по ряду вкладов, максимальная составила 14% годовых. Альфа-банк увеличивает максимальные ставки по вкладам до 15%. Газпромбанк сообщил, что повышает ставку по накопительному счету — 15% годовых, по вкладам максимальная ставка составит 14%. Однако средняя доходность вкладов банков из топ-50 остается немного выше 11,2%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Банки придерживают депозиты».

Эрдни Кагалтынов

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