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Коммерсантъ FM
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ВТБ объявил о повышении ставки по вкладам и накопительным счетам до 15%

ВТБ (MOEX: VTBR) со 2 ноября повысит ставки по вкладам в среднем на 2,5 п.п. Максимальная доходность по ним составит 15% в зависимости от срока и типа вклада, а при переводе пенсии в банк будет 16% годовых.

Ставку 15% годовых клиенты ВТБ смогут получить при размещении средств на три года по «ВТБ-Вкладу», сообщила пресс-служба кредитной организации. Для клиентов, которые до 30 ноября переведут пенсию в ВТБ и получат первую выплату на счет до 31 января 2024 года, предусмотрена надбавка в размере 1% годовых. Таким образом, при открытии депозита на длительный срок максимальная доходность для них в первые полгода составит 16% годовых.

Кроме того, с 1 ноября ВТБ увеличивает ставки по накопительным счетам. Максимальную доходность 15% смогут получить клиенты, которые впервые откроют накопительный счет «Сейф». Ставка в 13% будет действовать по накопительному счету «Копилка». Максимальная сумма для начислений по нему — 1 млн руб.

«Ранее мы прогнозировали, что максимальная доходность по сберегательным продуктам среди российских банков достигнет 15%. Подобных ставок на рынке не было почти 1,5 года, и сейчас у потребителей есть возможность зафиксировать доходность по вкладу на длительную перспективу, когда ключевая ставка стабилизируется и вернется к меньшим значениям»,— прокомментировала повышение ставок начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

Банки начали повышать ставки по вкладам и счетам вслед за решением Банка России повысить ключевую ставку до 15% годовых. Сбербанк повысил ставки по ряду вкладов, максимальная составила 14% годовых. Альфа-банк увеличивает максимальные ставки по вкладам до 15%. Газпромбанк сообщил, что повышает ставку по накопительному счету — 15% годовых, по вкладам максимальная ставка составит 14%. Однако средняя доходность вкладов банков из топ-50 остается немного выше 11,2%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Банки придерживают депозиты».

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