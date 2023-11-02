Сектор Газа через КПП «Рафах» за день покинули 402 человека

Из сектора Газа в Египет через контрольно-пропускной пункт «Рафах» отправились 402 человека, включая 30 раненых. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель погранперехода Ваиль Абу Омар.

По его словам, через границу перешли 342 человека с двойным гражданством, еще 30 человек сопровождали раненых. Также через КПП проехали 45 грузовиков с гуманитарной помощью, добавил Ваиль Абу Омар.

Незадолго до этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге заявил, что через «Рафах» в Газу отправились 74 американских гражданина, передает CNBC.

Ранее палестинское движение «Хамас» опубликовало список почти из 600 человек с двойным гражданством и раненых, которым разрешат перейти границу сектора Газа с Египтом. В список вошли 400 американцев. Также выехать через КПП разрешили гражданам Японии, Австрии, Чехии, Финляндии, Австралии, Болгарии, Индонезии, Иордании. Россиян в списке нет.

Первая очередь иностранцев покинула сектор Газа вчера, 1 ноября. Через КПП «Рафах» Газу покинули 81 житель сектора с ранениями, а также 345 иностранных граждан. В обратном направлении — из Египта в сектор Газа — въехали 55 грузовиков с гуманитарной помощью.

Подробнее — в материале «Ъ» «Из Газы начали выпускать иностранцев».

Лусине Баласян