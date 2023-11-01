«Хамас» опубликовал списки тех, кому разрешено покинуть Газу через КПП «Рафах»

Палестинское радикальное движение «Хамас» опубликовало список иностранных граждан, которые смогут покинуть сектор Газа через КПП «Рафах» на границе Египта с анклавом. В него, в частности вошли, граждане Японии, Австрии, Чехии, Финляндии, Австралии, Болгарии, а также Индонезии и Иордании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

«Публикуем списки обладателей паспортов других государств, которые смогут пройти через КПП "Рафах" 1 ноября. Упомянутые в документе граждане должны присутствовать на КПП в 07:00 (08:00 мск.— "Ъ"), чтобы облегчить себе процесс перехода»,— говорится в сообщении пограничной службы сектора Газа в Facebook (принадлежит признанной в РФ экстремистской и запрещенной Meta) (цитата по ТАСС).

В опубликованный «Хамасом» перечень также вошли сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) и ряда неправительственных организаций (НПО), действующих в анклаве. О каких именно НПО идет речь, не уточняется.

КПП «Рафах» является единственным пограничным переходом между Египтом и сектором Газа. Ранее правительство Египта предложило в связи с войной между Израилем и движением «Хамас» создать лагеря для беженцев из сектора Газа в палестинском населенном пункте Рафах. Израиль также согласовал с Египтом и США пропуск через КПП «Рафах» на границе Египта с сектором машин с гуманитарной помощью. С 21 октября через КПП «Рафах» прошли только 94 грузовика.

Война Израиля и «Хамаса» началась 7 октября с массового ракетного обстрела израильской территории, захвата ряда территорий и заложников. Жертвами атаки стало не меньше 1,4 тыс. человек. Израиль проводит ответную военную операцию в секторе Газа. По данным Минздрава анклава, погибли свыше 8 тыс. человек.

Подробнее о развитии конфликта — в материале «Ъ» «Война за кто кого».