Убеждение штрафами

Рубль не отреагировал на планы властей штрафовать экспортеров, которые не продают валютную выручку. Такой законопроект поступил в Госдуму после указа президента, который обязал крупнейшие компании делиться валютой на бирже. Сейчас парламентарии хотят установить ответственность, если такое требование не будет исполнено. Как следует из текста документа, размер наказания варьируется от 75% до 100% от суммы, которую компания не продала в установленном порядке. Среди авторов инициативы сенатор Андрей Клишас. Именно по его предложению 10 лет назад такую норму отменили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Партнер фирмы OrlovaErmolenko Александр Ермоленко считает, что с юридической точки зрения идея логичная. Хотя экспортеры исполняли бы требование и без угроз, продолжает он: «Валютное законодательство строится на том, что есть предписания и ответственность, и она собрана в КоАП. Если возвращается требование, логично было бы ввести ответственность.

Другое дело, что банки, являясь агентами валютного контроля, сами давят на бизнес в текущих условиях, когда они контролируются ЦБ и рискуют лицензией, не продать выручку довольно сложно. Поэтому здесь все может работать и без этой меры. С другой стороны, это легистский подход: есть правила — должна быть и санкция.

Что касается ее размера в 75-100%, в валютном законодательстве это считается нормой. Это жесткие меры, поэтому оно одно из самых соблюдаемых».

Указ о продаже валютной выручки экспортерами Владимир Путин подписал 11 октября. Это решение моментально отразилось на стоимости рубля, причем еще даже до того, как власти определили объемы, которые нужно продавать. Нацвалюта укреплялась почти на 4 руб., до 97,5 руб. за доллар. А в конце октября она доходила до 92 руб. за доллар.

1 ноября Владимир Путин заявлял, что указ о продаже валютной выручки позитивно повлиял на российскую валюту. И это действительно так, поэтому законопроект о штрафах за неисполнение требования — скорее политическое решение, уверен независимый эксперт по финансовым рынкам Алексей Бушуев:

«Это политические рычаги влияния на экономику, в частности, на обменный курс. Соответственно, опции введения штрафов и вообще какого-то регулирования на законодательном уровне могут рассматриваться как перераспределение регуляторных функций ЦБ на другие органы. Таким образом говорится, что регулятор не справляется.

Наблюдатели неоднократно отмечали, что сейчас президентскими указами будут регулироваться меры валютного контроля или нормативы, которые обычно устанавливает Центробанк. Многие эксперты сходятся в том, что у ЦБ достаточно не только политических инструментов для того, чтобы влиять на курс и держать его стабильным, однако эта функция не выполнена.

Очень сложно при наличии такого количества скрытых политических факторов, особенно связанных с военной обстановкой, однозначно говорить об эффективности или неэффективности действий регулятора. Локально это все для того, чтобы показать экспортерам, что игра серьезная, не обойдемся тем, что ЦБ просто установит старый принцип "дважды два — четыре, но можно договориться"».

С началом боевых действий на Украине власти несколько смягчили валютное законодательство. Например, они отменили наказание за несвоевременное перечисление валюты в российские банки. Это было связано со сложностями в расчетах и отказом зарубежных контрагентов исполнять свои обязательства.

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Илья Сизов, Владислав Викторов