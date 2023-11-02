Глава рескома КПРФ объявляет второй акт

Ушедший в отставку после критики в адрес звезды мирового балета Рудольфа Нуреева руководитель фракции КПРФ в Курултае Башкирии Юнир Кутлугужин предложил партии сделать очередное резонансное заявление. В нем, в частности, содержится оценка выступления спикера регионального парламента Константина Толкачева на заседании, состоявшемся неделей ранее. Речь господина Толкачева названа «истеричным выступлением». Члены бюро рескома КПРФ пока не согласовали текст обращения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юнир Кутлугужин подготовил новое заявление по поводу Рудольфа Нуреева

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Юнир Кутлугужин подготовил новое заявление по поводу Рудольфа Нуреева

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Экс-лидер фракции КПРФ в Курултае Башкирии Юнир Кутлугужин представил на согласование бюро республиканского комитета партии, где он занимает должность первого секретаря, пресс-релиз, в котором продолжает отстаивать позицию, осуждающую артиста балета Рудольфа Нуреева. В документе, копию которого опубликовали Telegram-каналы, содержится критика «Единой России» и лично спикера парламента Константина Толкачева, и выражается надежда, что отвергнутое неделей ранее заявление партии будет рассмотрено.

Подлинность документа подтвердили источники «Ъ-Уфа». По их словам, господин Кутлугужин внес его вчера на заседании бюро рескома для ознакомления. Коммунистам предложено оценить формулировки и, при необходимости, внести в документ изменения к следующему заседанию бюро (вероятно, в декабре).

В минувший понедельник реском КПРФ сообщил о том, что Юнир Кутлугужин отказался от поста главы фракции в Курултае Башкирии. Причиной этого решения стала резкая критика заявления коммунистов, направленного в парламент. В нем предлагалось пересмотреть отношение к известному артисту балета и балетмейстеру Рудольфу Нурееву из-за его «нетрадиционной сексуальной ориентации» и «предательства Родины». Инициатива должна была продемонстрировать поддержку указа президента РФ об укреплении традиционных ценностей, однако подверглась жесткой оценке со стороны спикера регионального парламента на заседании 26 октября. Господин Толкачев заявил, что подобное заявление в Курултае обсуждать не будут, а «поливать грязью» Рудольфа Нуреева нельзя. Он выразил надежду, что в письме изложена не общая позиция фракции, а мнение одного человека, порекомендовав коммунистам бороться за нравственные ценности в зоне СВО.

Спустя несколько дней Юнир Кутлугужин оставил пост руководителя фракции, «чтобы дальше не будоражить ситуацию», и на прозвучавшую в свой адрес критику публично не реагировал.

В обращении под заголовком «Конструктивного диалога не получается. Башкирские единороссы по-хамски торпедировали принятие парламентом республики заявления в поддержку указа Путина» говорится, что поскольку «пятая колонна не стремится к реализации указа» о традиционных ценностях, коммунисты разработали проект заявления и внесли его для рассмотрения в парламент. В президиуме госсобрания им предложили обсудить вопрос на круглом столе и, как оказалось, «обманули». В проекте пресс-релиза фракции говорится, что единороссы «по-хамски торпедировали» инициативу: господин Толкачев «вдруг накинулся» на коммунистов и, вырвав из документа «лишь один момент, связанный с личностью предателя Родины Рудольфа Нуреева», «устроил настоящую антикоммунистическую провокацию».

В приведенном в проекте пресс-релиза комментарии господин Кутлугужин отмечает, что выступление спикера нарушает регламент работы госсобрания, а по содержанию и стилю «достойно рассмотрения на комиссии по этике, а, возможно, внимания прокуратуры».

Кроме этого, в документе содержатся упреки в адрес СМИ, которые «купились на провокацию» и односторонне подавали информацию о «плохих коммунистах», а также обвинения главного государственного информагентства в размещении статьи о выставке зарубежных школ.

В пресс-релизе также указано, что Большим театром снят с репертуара балет «Нуреев» и выражают надежду, что их заявление все-таки будет рассмотрено и принято.

В самой фракции очередное поступившее от господина Кутлугужина заявление пока не комментируют. Как сообщил «Ъ-Уфа» осведомленный источник, однопартийцы недоумевают, «зачем Кутлугужину это нужно, когда есть более актуальные темы — например, рост тарифов на ЖКХ».

Заявление башкирского отделения КПРФ не поддержали в Казани, где, как и в Башкирии, ежегодно проходит посвященный Нурееву фестиваль. Первый секретарь рескома КПРФ в Татарстане Хафиз Миргалимов сообщил, что Нуреев — артист мирового уровня, и о его осуждении не может быть и речи. Он также отметил, что татарстанское отделение занимается другими важными проблемами, такими как выборы, бюджет и поддержка СВО.

Наталья Балыкова

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