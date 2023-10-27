Коммунисты не на того напали

В Башкирии разразился скандал вокруг имени артиста балета Рудольфа Нуреева. Лидер фракции КПРФ в парламенте Юнир Кутлугужин предложил рассмотреть заявление в защиту традиционных ценностей народа Башкирии. В нем сказано, что продвижение образа танцовщика, «предателя родины» и «яркого представителя ЛГБТ-сообщества», является открытой пропагандой гомосексуализма. В ответ спикер Константин Толкачев призвал коммуниста заняться отстаиванием нравственных ценностей в зоне СВО. В КПРФ уверяют, что заявление было личной инициативой товарища Кутлугужина и в партии с ним не согласны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидера фракции КПРФ в Курултае Юнира Кутлугужина раскритиковали за мнение о Рудольфе Нурееве

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Лидера фракции КПРФ в Курултае Юнира Кутлугужина раскритиковали за мнение о Рудольфе Нурееве

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Председатель Курултая (парламента) Башкирии Константин Толкачев на пленарном заседании 26 октября раскритиковал предложение коммунистов осудить звезду мирового балета второй половины XX века Рудольфа Нуреева за его побег из СССР и нетрадиционную сексуальную ориентацию. Письмо с просьбой внести в повестку рассмотрение соответствующего заявления спикеру направил руководитель фракции КПРФ Юнир Кутлугужин.

Заявление «Защитим традиционные ценности многонационального народа Башкортостана» опубликовано на сайте рескома КПРФ. В нем, в частности, говорится, что противники России за рубежом пропагандируют культ «эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание идеалов патриотизма». «Крайне неприглядным» коммунисты считают и «культ предателя Родины, осужденного за измену Верховным судом СССР», Рудольфа Нуреева, именем которого названы улица, музей и хореографический колледж в Уфе, а также международный фестиваль и балетная труппа в Башкирском театре оперы и балета. В заявлении артиста называют «развращенным западной культурой суперэгоистом», а продвижение чиновниками образа «яркого представителя ЛГБТ-сообщества» — «открытой пропагандой гомосексуализма».

Господин Толкачев заявил, что «нельзя поливать грязью, чего не делали даже при КПСС, Рудольфа Нуреева». «Борьба за нравственные ценности ведется сегодня в зоне спецоперации. Пожалуйста, коллеги, военкоматы открыты. Набор добровольцев постоянный. Пока у нас еще ни один депутат от коммунистов на передовую не отправился»,— подчеркнул спикер. Он также выразил надежду, что письмо Юнира Кутлугужина не отражает общую позицию фракции КПРФ, и порекомендовал рассмотреть его поведение на заседании фракции и на комиссии по этике.

Вице-спикер Вадим Старов (КПРФ) сообщил, что фракция не планировала выносить этот вопрос на рассмотрение парламента, а письмо отправляли для обсуждения на один из будущих круглых столов, поскольку с таким предложением обращались некоторые граждане. «Фракция КПРФ согласна, что Рудольф Нуреев внес огромный вклад в развитие культуры и искусства не только республики и России, в мировом масштабе. Подобные вещи точно не могут являться предметом обсуждения и рассмотрения на заседании госсобрания»,— заверил депутат.

«Весь интернет кишит. Мне из Казани звонят, из других городов. Каким образом заявление оказалось в сети, мне тоже, честно говоря, непонятно»,— удивился Константин Толкачев. Юнир Кутлугужин, который присутствовал в зале, свою точку зрения не высказал, не ответил он и на телефонные звонки “Ъ”.

На скандал отреагировала и министр культуры Башкирии Амина Шафикова. В своем Telegram-канале она отметила, что не ожидала «получить удар в спину от некоторых депутатов» накануне V международного фестиваля хореографических училищ и академий «Малый Нуреевский». «Мы гордимся, что миру такого человека подарила именно башкирская земля. И сам Нуреев всегда гордился своими корнями»,— написала министр.

Главный балетмейстер Башкирского театра оперы и балета Леонора Куватова заявила “Ъ”, что Рудольфа Нуреева помнят как великого танцовщика, а «его ориентация совершенно ни при чем». «Нуреев — сын своего отечества, он прославил за границей русскую классическую школу балета, в то время там о ней мало что знали»,— подчеркнула она.

Позже в Telegram-канале «Башкирский батальон» появилось видеообращение, предположительно, добровольца из мотострелкового полка «Башкортостан», который пригласил Юнира Кутлугужина и его сына приехать в зону СВО. «В Башкортостане одна из самых лучших школ Рудольфа Нуреева. Я сам когда-то танцевал, вырос на его танцах. Сейчас я служу с артистами Сибайской филармонии»,— сообщил мужчина.

Депутат Курултая от КПРФ Ильгам Галин сообщил «Ъ-Уфа», что в ближайшие дни бюро рескома рассмотрит сложившуюся ситуацию. А пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко отметил, что скандальное заявление сделано не от имени фракции, а внесено лично Юниром Кутлугужиным. «Я с ним разговаривал, он сообщил, что передал письмо Константину Толкачеву с предложением провести круглый стол по этому вопросу. Тематика патриотического воспитания достаточно острая и действительно нуждается в обсуждении, но приведенная фактура в заявлении абсолютно неуместная и неприемлемая. Кутлугужин должен его забрать и переделать»,— подчеркнул господин Ющенко, добавив, что инцидент будет обсуждаться на заседании фракции.

Влада Шипилова