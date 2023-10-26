В Казани вступились за «летающего татарина»

КПРФ в Татарстане не согласилась с башкирскими коммунистами, которые предложили осудить известного танцора Рудольфа Нуриева за его «нетрадиционную сексуальную ориентацию» и побег из СССР. Лидер татарских коммунистов Хафиз Миргалимов заявил «Ъ-Казань», что Рудольф Нуриев — «артист высочайшего класса», а то что люди уезжают из страны, в том числе сейчас после начала специальной военной операции (СВО) РФ на Украине, то «каждый выбирает свой путь сам». В Татарстане, где ежегодно проходит Нуриевский фестиваль, всегда было особое отношение к артисту. Глава республики Рустам Минниханов говорил, что «такие люди рождаются раз в сто лет», а скульптуру, установленную в Казани в честь танцовщика, называл «памятником "летающему татарину"».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентин Барановский, Коммерсантъ Фото: Валентин Барановский, Коммерсантъ

Татарстанское отделение КПРФ не поддержало предложение коммунистов Башкирии осудить всемирно известного артиста балета и балетмейстера Рудольфа Нуриева за ЛГБТ-пропаганду и предательство Родины.

«Такого не может быть. О мертвых говорят только хорошее. Тем более он артист высочайшего класса»,— заявил «Ъ-Казань» первый секретарь рескома КПРФ в Татарстане Хафиз Миргалимов.

Заявление «Защитим традиционные ценности многонационального народа Башкортостана» было опубликовано на сайте башкортостанского отделения КПРФ в среду. В нем от имени фракции коммунистов в Курултае сказано, что противники России за рубежом «делают ставку на разрушение нашей страны изнутри». Тысячи молодых людей бежали из республики, чтобы не встать в ряды защитников родной страны. Активное внешнее идеологическое воздействие на граждан России через соцсети, определенные СМИ, агентов влияния в госучреждениях, через ряд некоммерческих организаций»,— говорится в обращении.

По мнению фракции КПРФ Курултая, «крайне неприглядная ситуация» сложилась в Башкирии в сфере искусства. «Под шумок антисоветизма некие силы создали в Башкортостане культ предателя Родины, осужденного за измену Верховным судом СССР артиста балета Рудольфа Нуреева»,— возмущаются коммунисты. Они обращают внимание, что именем артиста названы улица в Уфе, музей и балетная труппа в театре, а ежегодно на бюджетные средства организуется в его честь международный фестиваль.

Более того, как указывают во фракции, «имя Нуреева, известного своей нетрадиционной сексуальной ориентацией, носит хореографический колледж». Артист называется «развращенным западной культурой суперэгоистом». «Разве не является продвижение чиновниками образа этого яркого представителя ЛГБТ-сообщества открытой пропагандой гомосексуализма?» — задаются вопросом башкирские коммунисты. По их мнению, «вдвойне возмутительно, что это происходит в национальной республике, где всегда на первом месте были именно традиционные духовные ценности».

Спикер башкирского парламента Константин Толкачев («Единая Россия») раскритиковал фракцию КПРФ за это заявление. На пленарном заседании Курултая он сказал, что Рудольфа Нуриева «нельзя поливать грязью». По его словам, такого не делали «даже при КПСС». «Борьба за нравственные ценности ведется сегодня в зоне спецоперации. Пожалуйста, коллеги, военкоматы открыты. Набор добровольцев постоянный. Пока у нас еще ни один депутат от коммунистов на передовую не отправился»,— подчеркнул спикер Курултая.

Господин Толкачев порекомендовал коммунистам рассмотреть поведение Юнира Кутлугужина на заседании фракции КПРФ. Вице-спикер Курултая от компартии Вадим Старов уже заявил, что фракция не согласовывала заявление о Рудольфе Нуриеве.

По словам Хафиза Миргалимова, татарстанские коммунисты не намерены присоединяться к заявлению башкирского отделения КПРФ.

«У нас других проблем через край. У нас выборная кампания. Укрепление партии. СВО мы поддерживаем. Бюджет сейчас повсеместно обсуждаем»,— сказал господин Миргалимов. Он отметил, что недавно разговаривал с первым секретарем башкирского рескома Юниром Кутлугужиным и вопрос осуждения Рудольфа Нуриева не поднимался: «Слова об этом не было».

Господин Миргалимов добавил, что «много таких людей», которые уезжали в свое время и из СССР, из России. «И сейчас улетели. За каждым будем…? Сколько улетели несогласных с СВО? Воля — вольному! Каждый выбирает свой путь сам!» — заключил глава коммунистов Татарстана.

Рудольф Нуриев (его фамилию также пишут как Нуреев) — один из самых известных танцовщиков XX века. Родился в СССР в 1938 году. Его детство прошло в Уфе. Там в 16 лет его зачислили в труппу Уфимского театра. Через год он переехал в Ленинград, где закончил хореографическое училище, а затем стал солистом балета Ленинградского театра имени С.М. Кирова (ныне Мариинский театр). В 1961 году, находясь на гастролях в Париже, решил не возвращаться в СССР и стал первым «невозвращенцем» среди советских артистов. За границей он работал с самыми известными балетными труппами, включая Королевский балет в Лондоне, Американский театр балета — в Нью-Йорке, Балетную труппу Парижской оперы, Ла Скала — в Милане. В 1980-х годах был художественным руководителем балета Парижской Гранд Опера. Умер в 1993 году в Париже.

Рудольф Нуриев считается самым известным татарином в мире. Он посещал Казань в 1992 году по приглашению директора Татарского театра оперы и балета им. М. Джалиля Рауфаля Мухаметзянова. Здесь он дирижировал балетами «Ромео и Джульетта» и «Щелкунчик». «Казань — прекрасный, очень богатый город. Здесь столько старины! Вы — просто миллионеры!..» — говорил тогда господин Нуриев. С 1993 года с личного согласия танцовщика имя Рудольфа Нуриева носит международный фестиваль классического балета, ежегодно проводимый в Казани.

В ноябре 2018 года в сквере у оперного театра в Казани был открыт памятник Рудольфу Нуриеву. Скульптуру выполнил Зураб Церетели. Он изобразил артиста в прыжке, расположив его на постаменте в виде изломанной колонны. «У нас есть Нуриевский фестиваль, а теперь есть памятник "летающему татарину"»,— сказал на открытии этой скульптуры президент Татарстана Рустам Минниханов. «Рудольф Нуриев — величина международная. Такие люди рождаются раз в сто лет»,— отметил глава республики.

Кирилл Антонов