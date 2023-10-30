В Курултае Башкирии сменился руководитель фракции КПРФ после скандала с Нуреевым

На прошедшем заседании фракции КПРФ в Курултае Башкирии депутаты-коммунисты приняли отставку Юнира Кутлугужина с должности руководителя фракции. Как следует из сообщения на сайте башкирского рескома партии, господин Кутлугужин оставил должность по собственному желанию. С 31 октября руководить фракцией КПРФ в парламенте Башкирии будет Вадим Старов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юнир Кутлугужин

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Юнир Кутлугужин

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

«Я решил поддержать рекомендацию из Центрального Комитета и призвал коллег по фракции сделать тоже самое, – отметил Юнир Кутлугужин. – Чтобы дальше не будоражить ситуацию, которая сложилась после нашего последнего проекта заявления в ГСК РБ».

Ранее президиум центрального комитета КПРФ рекомендовал башкирским депутатам сменить лидера. «Юнир Кутлугужин проделал огромную работу на протяжении большого количества времени. Весь его потенциал будет направлен на усиление отделения партии. Вадим Старов проработал с Кутлугужиным весь предыдущий созыв Курултая Башкирии, он имеет необходимый опыт для такой работы»,— заявил «Ъ-Уфа» пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко.

Как ранее сообщал «Ъ», на минувшей неделе Юнир Кутлугужин оказался в центре скандала в парламенте Башкирии. Глава фракции коммунистов предложил осудить артиста балета Рудольфа Нуреева за его нетрадиционную сексуальную ориентацию. Инициатива вызвала недоумение как в стенах Курултая Башкирии, так и среди представителей исполнительной власти республики и общественников.

Влада Шипилова, Уфа