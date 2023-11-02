«Выступление постпреда РФ имело широкий резонанс»

Постпред России при ООН Василий Небензя вновь обвинил США и их союзников в нежелании учитывать позицию Палестины. При этом дипломат заявил, что Израиль не имеет права на самооборону, поскольку является оккупирующей державой. Тем временем Иран стал председателем международного форума ООН по правам человека. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что процесс урегулирования в регионе находится в активной стадии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя отверг право Израиля на самооборону, поскольку последний является оккупирующей державой. Дипломат сослался на заключение Международного суда от 2004 года.

При этом Россия признает право еврейского государства на обеспечение своей безопасности. Но с оговоркой, что она, безопасность, может быть полностью гарантирована только «в случае справедливого решения палестинской проблемы». Но виноваты во всем, конечно же, Соединенные Штаты Америки — они торпедируют конструктивные решения, вводят нелегитимные санкции.

Хотя если открыть заключение Международного суда от 2004 года, речь там идет о признании нарушением международного права возведение Израилем так называемой разделительной стены на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим и земли вокруг него. Термин «оккупированный» там, конечно, употребляется, но что касается самообороны, об этом ничего и не сказано.

Впрочем, оставим это без комментариев. Мы же не международные юристы, в конце концов. Нужно лишь отметить, что выступление господина Небензи имело широкий общественный резонанс. В частности, в Израиле это все это активно обсуждается, и нельзя сказать, что в положительном контексте. И даже высказываются такие мнения, что хорошие двусторонние отношения для Кремля более не являются приоритетом.

Собственно, переходим ко второму интересному событию международной повестки: Иран в порядке очередности стал председателем Социального форума Совета по правам человека ООН в Женеве. Основная задача этого мероприятия — укрепление гражданского общества стран-членов ООН и обмен соответствующим опытом. В этом случае комментарии также излишни.

Однако очень похоже, что данные институты сами себя успешно торпедировали. В этой связи можно сделать вывод, что ООН и все ее структуры окончательно выбывают из числа посредников в урегулировании палестино-израильского конфликта, да и других тоже. При этом мирное решение почему-то ищут именно очень плохие Соединенные Штаты.

Разные утечки публикует мировая пресса, например, вариант дать руководству «Хамаса» выйти из сектора Газа в обмен на освобождение израильских заложников. А территорию эту впоследствии планируется передать под временный контроль неким международным силам. Причем создается такое впечатление, что и Россия как-то отдаляется от происходящих в регионе процессов.

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