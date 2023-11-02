Небензя: у Израиля нет права на самооборону в текущем военном конфликте

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что в рамках текущего военного конфликта с палестинским радикальным движением «Хамас» у Израиля нет права на самооборону. Он связал это с тем, что Израиль является «оккупирующим государством».

«У Израиля как у оккупирующей державы права на самооборону нет, что подтверждено консультативным заключением Международного суда в 2004 году»,— отметил господин Небензя в ходе своего выступления на чрезвычайной спецсессии Генассамблеи всемирной организации по Палестине.

По его словам, Россия признает наличие у Израиля права на обеспечение собственной безопасности, но это понятие не тождественно праву на самооборону. «Она может быть полностью гарантирована только в случае справедливого решения палестинской проблемы на основе известных резолюций СБ ООН. Мы не отказываем Израилю в праве бороться с террором. Но боритесь с террористами, не с мирным населением»,— пояснил постпред РФ при ООН.

Военный конфликт между Израилем и «Хамасом» начался 7 октября после нападения боевиков палестинского движения на приграничные израильские населенные пункты. По последним данным, в Израиле погибло 1,4 тыс. мирных жителей, в секторе Газа — 8,5 тыс. 31 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху публично объявил о начале третьего этапа войны с «Хамасом». Он предполагает расширение масштаба военных операций израильских военных на территории сектора Газа.

Подробнее о ходе конфликта читайте в материале «Ъ» «Третий этап — вторжение».

Александр Кислов