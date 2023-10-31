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Коммерсантъ FM
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Израиль пообещал нокдаун

ЦАХАЛ начал новую фазу войны с «Хамасом»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о старте третьего этапа войны с «Хамасом». ООН тем временем призвала стороны конфликта защищать мирное население. Замгенсека организации Мартин Гриффитс заявил, что израильтяне и палестинцы «уже достаточно настрадались». В ООН также отметили, что с начала конфликта в Газе было убито «слишком много» мирных жителей, 70% из них — женщины и дети, а происходящее в секторе можно считать «коллективным наказанием». Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ старается оградить население от ущерба, однако «Хамас» препятствует этому. Кроме того, боевики удерживают в плену сотни человек и «терроризируют» их. Нетаньяху пообещал, что по итогу «Хамас» «получит нокдаун, будет побежден» и «будет другая Газа».

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

Тем временем «Хамас» опубликовал обращение трех израильских заложниц к Нетаньяху. На видео они требуют политика обменять всех, кто оказался в руках группировки, на заключенных-палестинцев. Что говорят об освобождении заложников в Израиле? Этот вопрос “Ъ FM” обсудил с местным журналистом Владом Зерницким:

«Буквально несколько дней назад благодаря службе общей безопасности "Шабак" была получена информация, так называемое золотое свидетельство — 100-процентное подтверждение нахождения одной из захваченных — это ефрейтор, ее зовут Ори Мегидиш. Девушка была освобождена, она прошла медицинский осмотр, полностью здорова и возвращена родителям. На сегодняшний день официально объявлено о том, что в заложниках находятся 239 человек.

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Что в Израиле говорят о видео с тремя заложницами, которые обратились к Биньямину Нетаньяху? Это часть информационной войны для того, чтобы оказать серьезное давление, ускорить переговоры, связанные с обменом пленными, и еще раз подчеркнуть наличие гуманитарной катастрофы. Просьбы были следующие: сделайте все, обменяйте нас, отдайте кого угодно, только верните нас домой в семьи.

Есть неподтвержденная информация о том, что глава "Моссада" посетил Катар, где встречался с соответствующими людьми, обсуждая возможный обмен в. Эту информацию не подтверждают официальные органы. Катар говорит о том, что, скорее всего, пленных скоро освободят, но верить словам сейчас невозможно».

ЦАХАЛ тем временем сообщил, что ввел в сектор Газа дополнительные подразделения пехоты, бронетехники и артиллерии. По словам военных, перед ними стоит задача ликвидировать «Хамас» и вернуть всех заложников домой. Биньямин Нетаньяху в свою очередь заявил, что Иерусалим не пойдет на прекращение огня, потому что воспринимает этот шаг как «капитуляцию перед террором и варварством».

Марианна Беленькая — о наступательных действиях в секторе Газа

Bloomberg со ссылкой на израильских чиновников пишет, что операция в Газе может продолжаться вплоть до полугода. А США по-прежнему призывают еврейское государство отказаться от полномасштабного вторжения в сектор и «более точечно» выбирать цели для атак. ЦАХАЛ, вероятнее всего, будет придерживаться именно такой стратегии, полагает военный эксперт Валерий Ширяев:

«По тому, что сейчас происходит, очевидно, что журналисты не дождутся часа, когда можно будет объявить: "все, началось, вот пошли войска, танки". Все штурмы сейчас состоят из последовательности небольших тактических действий. Операция разбивается на множество подзадач, и они выполняются относительно малыми тактическими единицами.

Военные будут, видимо, вытеснять мирное население и боевиков все дальше и дальше. По ходу этих действий одновременно производится разведка боем, то есть они никогда не пойдут в масштабную атаку, не зная, что их ждет впереди. ЦАХАЛ бережет людей.

Соответственно, каждые следующие 500 метров должны быть проверены на земле, под землей. Вполне возможно, что это может затянуться и на год.Что касается заложников, если проводить операцию в полном масштабе с целью уничтожить "Хамас", о них придется забыть, в таком случае люди обречены».

Насколько велика угроза распространения войны на Ближнем Востоке

Тем временем Израиль повысили уровень опасности для своих граждан на Северном Кавказе до максимального значения. МИД еврейского государства призвал израильтян «как можно скорее» уехать из региона и в ближайшее время отказаться от визитов туда. Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки. Поводом для них стало прибытие рейса из Тель-Авива.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Иван Хорушевский

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