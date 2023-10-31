Израиль пообещал нокдаун

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о старте третьего этапа войны с «Хамасом». ООН тем временем призвала стороны конфликта защищать мирное население. Замгенсека организации Мартин Гриффитс заявил, что израильтяне и палестинцы «уже достаточно настрадались». В ООН также отметили, что с начала конфликта в Газе было убито «слишком много» мирных жителей, 70% из них — женщины и дети, а происходящее в секторе можно считать «коллективным наказанием». Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ старается оградить население от ущерба, однако «Хамас» препятствует этому. Кроме того, боевики удерживают в плену сотни человек и «терроризируют» их. Нетаньяху пообещал, что по итогу «Хамас» «получит нокдаун, будет побежден» и «будет другая Газа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein, Reuters Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

Тем временем «Хамас» опубликовал обращение трех израильских заложниц к Нетаньяху. На видео они требуют политика обменять всех, кто оказался в руках группировки, на заключенных-палестинцев. Что говорят об освобождении заложников в Израиле? Этот вопрос “Ъ FM” обсудил с местным журналистом Владом Зерницким:

«Буквально несколько дней назад благодаря службе общей безопасности "Шабак" была получена информация, так называемое золотое свидетельство — 100-процентное подтверждение нахождения одной из захваченных — это ефрейтор, ее зовут Ори Мегидиш. Девушка была освобождена, она прошла медицинский осмотр, полностью здорова и возвращена родителям. На сегодняшний день официально объявлено о том, что в заложниках находятся 239 человек.

Что в Израиле говорят о видео с тремя заложницами, которые обратились к Биньямину Нетаньяху? Это часть информационной войны для того, чтобы оказать серьезное давление, ускорить переговоры, связанные с обменом пленными, и еще раз подчеркнуть наличие гуманитарной катастрофы. Просьбы были следующие: сделайте все, обменяйте нас, отдайте кого угодно, только верните нас домой в семьи.

Есть неподтвержденная информация о том, что глава "Моссада" посетил Катар, где встречался с соответствующими людьми, обсуждая возможный обмен в. Эту информацию не подтверждают официальные органы. Катар говорит о том, что, скорее всего, пленных скоро освободят, но верить словам сейчас невозможно».

ЦАХАЛ тем временем сообщил, что ввел в сектор Газа дополнительные подразделения пехоты, бронетехники и артиллерии. По словам военных, перед ними стоит задача ликвидировать «Хамас» и вернуть всех заложников домой. Биньямин Нетаньяху в свою очередь заявил, что Иерусалим не пойдет на прекращение огня, потому что воспринимает этот шаг как «капитуляцию перед террором и варварством».

Bloomberg со ссылкой на израильских чиновников пишет, что операция в Газе может продолжаться вплоть до полугода. А США по-прежнему призывают еврейское государство отказаться от полномасштабного вторжения в сектор и «более точечно» выбирать цели для атак. ЦАХАЛ, вероятнее всего, будет придерживаться именно такой стратегии, полагает военный эксперт Валерий Ширяев:

«По тому, что сейчас происходит, очевидно, что журналисты не дождутся часа, когда можно будет объявить: "все, началось, вот пошли войска, танки". Все штурмы сейчас состоят из последовательности небольших тактических действий. Операция разбивается на множество подзадач, и они выполняются относительно малыми тактическими единицами.

Военные будут, видимо, вытеснять мирное население и боевиков все дальше и дальше. По ходу этих действий одновременно производится разведка боем, то есть они никогда не пойдут в масштабную атаку, не зная, что их ждет впереди. ЦАХАЛ бережет людей.

Соответственно, каждые следующие 500 метров должны быть проверены на земле, под землей. Вполне возможно, что это может затянуться и на год.Что касается заложников, если проводить операцию в полном масштабе с целью уничтожить "Хамас", о них придется забыть, в таком случае люди обречены».

Тем временем Израиль повысили уровень опасности для своих граждан на Северном Кавказе до максимального значения. МИД еврейского государства призвал израильтян «как можно скорее» уехать из региона и в ближайшее время отказаться от визитов туда. Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки. Поводом для них стало прибытие рейса из Тель-Авива.

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Иван Хорушевский