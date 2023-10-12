Минфин США ввел санкции против двух компаний, перевозящих российскую нефть

Минфин США ввел санкции против двух компаний, которые транспортировали российскую нефть с нарушениями потолка цен. Два танкера отнесли к «заблокированной собственности». Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

«Мы по-прежнему привержены реализации политики ценового ограничения, которая преследует две цели: сокращение нефтяной прибыли России и поддержание стабильности на мировом энергетическом рынке»,— объяснил введение новых санкций замглавы Минфина США Уолли Айдемо.

В сообщении сказано, что ограничения введены по отношению к турецкой компании Ice Pearl Navigation Corp и ее танкер Yasa Golden Bosphorus, а также к Lumber Marine SA, которая базируется в ОАЭ, и ее танкеру SCF Primorye. Судно эмиратской компании, по информации Минфина, перевозило российскую нефть по цене выше $75 за баррель, турецкий танкер — по цене $80 за баррель.

Цена на российскую нефть превысила потолок в середине лета. По данным Минфина России, средняя цена нефти Urals в сентябре выросла до $83,08 за баррель. Накануне, 9 октября, глава Минфина США Джаннет Йеллен в интервью The Wall Street Journal рассказала, что американское правительство, «весьма вероятно», введет жесткие меры за несоблюдение ценового потолка.

5 декабря 2022 года страны G7, Евросоюз и Австралия согласовали введение потолка цен на поставку российской нефти морским путем в размере $60 за баррель. После этого начали расти поставки нефти из России в Индию и Китай. В сентябре, по данным «Ъ», Россия стала основным поставщиком нефти в Гану. Активный экспорт топлива в африканскую страну Россия возобновила весной 2023 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Российская нефть пошла по Африке».

Петр Бузлаев