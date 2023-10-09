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Коммерсантъ FM
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Йеллен: США могут принять меры против РФ за нарушение ценового потолка на нефть

Глава Минфина США Джаннет Йеллен в интервью The Wall Street Journal рассказала, что американское правительство, «весьма вероятно», введет жесткие меры за несоблюдение ценового предела $60 за баррель на российскую нефть. По данным Минфина России, средняя цена нефти Urals в сентябре выросла до $83,08 за баррель.

Джаннет Йеллен

Джаннет Йеллен

Фото: File Photo, Reuters

Джаннет Йеллен

Фото: File Photo, Reuters

«Мы очень внимательно следим за соблюдением требований и хотим убедиться, что участники рынка осознают, что мы серьезно относимся к этому ценовому пределу и в той степени, в которой используются западные услуги, мы имеем в виду соблюдение этого ограничения»,— рассказала госпожа Йеллен.

Издание отмечает, что большая часть нефти и нефтепродуктов с территории России по-прежнему продается с помощью Запада. За неделю с 25 сентября по 1 октября Россия экспортировала топливо на сумму $4,68 млрд — 37% экспортируемого топлива перенаправлялось на судах, принадлежащих компаниям в Европе и странам G7, сообщает WSJ со ссылкой на аналитический Центр исследований в области энергетики и чистого воздуха.

По данным WSJ, доходы России от нефти и газа снизились на 34,5% за январь—сентябрь в 2023 году по сравнению с аналогичными периодом прошлого года. При этом доходы в сфере энергетики в сентябре выросли на 15%, поскольку более высокие цены на российскую нефть и ослабление рубля привели к увеличению доходов, пишет издание со ссылкой на данные госбюджета РФ.

3 октября вице-премьер Александр Новак заявил, что введенный странами Запада потолок цен на нефть из России оказался неэффективен, а российская нефть торгуется выше $60 за баррель. По его словам, подобные меры «делают только хуже» и создают прецедент, позволяющий в будущем их использовать против других стран.

В декабре 2022 года Евросоюз и страны G7 ввели ограничение цен на российскую нефть. С 5 февраля 2023 года продукция с премией и дисконтом к нефти, согласно установленному потолку, не должна торговаться выше $100 и $45 за баррель соответственно. По данным The Washington Post, Минфин США сопротивляется просьбам Украины снизить ценовой предел до $30.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «В бюджете замечены допдоходы».

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