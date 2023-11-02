Арбитраж под угрозой штрафа в $1,5 млрд запретил польской Europol Gaz судиться с «Газпром экспорт»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области назначил штраф в размере $1,5 млрд польской Europol Gaz, если та нарушит запрет на продолжение разбирательства в стокгольмском арбитраже против ООО «Газпром экспорт». Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на решение суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

26 октября Арбитражный суд удовлетворил иск дочерней структуры «Газпрома» (MOEX: GAZP), которая потребовала от польской компании прекратить разбирательство в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (ТПС).

Europol Gaz в мае 2023 года обратилась в арбитраж с иском к «Газпром экспорт» на $1,5 млрд. Претензии касались упущенной выгоды от прекращения транспортировки газа по газопроводу Ямал—Европа в размере 5,357 млрд злотых ($1,2 млрд), а также задолженности за транспорт газа в размере 848 млн злотых (около $200 млн).

«Газпром экспорт» настаивал, что разбирательство в иностранном суде не может быть объективным, а арбитражный трибунал ТПС не обладает необходимей компетенцией для решения вопроса.

В 2022 году «Газпром» полностью остановил поставки по трубопроводу из-за отказа польской стороны платить за газ в рублях. В мае прошлого года Россия запретила «Газпрому» любое взаимодействие с Europol Gaz. С тех пор газ по трубе поставляется только в реверсном режиме, то есть из Германии в Польшу. 10 октября польская Orlen сообщила о соглашении, в рамках которого приобретет польский участок газопровода Ямал—Европа. По условиям сделки, Europol Gaz, контролирующая газопровод, выкупит принадлежащие «Газпрому» 48% акций.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «''Газпром'' ищет защиты от Europol Gaz в РФ».

Лусине Баласян