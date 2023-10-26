Российский суд запретил Europol Gaz продолжать арбитраж с «Газпромом» в Стокгольме

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску ООО «Газпром экспорт» запретил польской Europol Gaz продолжать разбирательство в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на картотеку суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Wojciech Kardas / Agencja Gazeta / Reuters Фото: Wojciech Kardas / Agencja Gazeta / Reuters

Europol Gaz — ранее совместное предприятие «Газпрома» (было 48%) с польской госкомпанией PGNiG, владеющее польским участком газопровода Ямал—Европа. Этот газопровод использовался для транспортировки российского газа через Белоруссию и Польшу в Германию и был одним из трех основных маршрутов трубопроводных поставок газа из России в Европу.

В мае 2023 года сообщалось, что Europol Gaz обратился в арбитраж при торговой палате Стокгольма с иском к «Газпром экспорту», требуя возмещения около $1,5 млрд. Претензии касаются упущенной выгоды от прекращения транспортировки газа по газопроводу Ямал—Европа в период до 2045 года в размере 5,357 млрд злотых ($1,2 млрд), а также задолженности за транспорт газа в размере 848 млн злотых (около $200 млн).

Еще с конца 2021 года «Газпром» резко сократил объем поставок по газопроводу Ямал—Европа, после того как польская сторона в рамках внедрения европейского законодательства перешла от долгосрочных контрактов на транзит к аукционам на бронирование мощностей трубы.

В 2022 году «Газпром» полностью остановил поставки по трубопроводу из-за отказа польской стороны платить за газ в рублях. В мае прошлого года Москва запретила «Газпрому» любое взаимодействие с Europol Gaz. С тех пор газ по трубе поставляется только в реверсном режиме, то есть из Германии в Польшу. В сентябре 2022 года Польша ввела санкции в отношении «Газпрома», заморозив таким образом его права на акции Europol Gaz и получение дивидендов, затем в ноябре было введено внешнее управление над долей «Газпрома».

Подробнее — в материале «''Газпром'' ищет защиты от Europol Gaz в РФ».

Эрдни Кагалтынов