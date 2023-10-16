«Газпром» ищет защиты от Europol Gaz в РФ

«Газпром» пытается запретить польской Europol Gaz, владеющей польским участком газопровода Ямал—Европа, судиться с российской компанией в арбитраже в Стокгольме. С соответствующим антиисковым запретом компания обратилась в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти. Польская компания, в которой «Газпром» ранее контролировал 48%, пытается взыскать с монополии $1,5 млрд за якобы потерю будущих платежей за транзит российского газа. Юристы отмечают, что обращение в российский суд позволит «Газпрому» не признавать решение иностранного суда в РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти принял исковое заявление от «Газпром экспорта» к польской Europol Gaz о запрете продолжать арбитражное разбирательство в Стокгольме, следует из картотеки суда. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 26 октября.

В «Газпроме» не прокомментировали, будет ли компания участвовать в разбирательстве в Стокгольме и как она оценивает риски ареста своих активов за рубежом в случае проигрыша там.

Europol Gaz — ранее совместное предприятие «Газпрома» (было 48%) с польской госкомпанией PGNiG, владеющее польским участком газопровода Ямал—Европа. Этот газопровод использовался для транспортировки российского газа через Белоруссию и Польшу в Германию и был одним из трех основных маршрутов трубопроводных поставок газа из России в Европу.

Еще с конца 2021 года «Газпром» резко сократил объем поставок по газопроводу Ямал—Европа после того, как польская сторона в рамках внедрения европейского законодательства перешла от долгосрочных контрактов на транзит к аукционам на бронирование мощностей трубы. В 2022 году «Газпром» полностью остановил поставки по трубопроводу из-за отказа польской стороны платить за газ в рублях. В мае прошлого года Москва запретила «Газпрому» любое взаимодействие с Europol Gaz. С тех пор газ по трубе поставляется только в реверсном режиме, то есть из Германии в Польшу. В сентябре 2022 года Польша ввела санкции в отношении «Газпрома», заморозив таким образом его права на акции Europol Gaz и получение дивидендов, затем в ноябре было введено внешнее управление над долей «Газпрома».

В мае сообщалось, что Europol Gaz обратился в арбитраж при торговой палате Стокгольма с иском к «Газпром экспорту», требуя возмещения около $1,5 млрд. Претензии касаются упущенной выгоды от прекращения транспортировки газа по газопроводу Ямал—Европа в период до 2045 года в размере 5,357 млрд злотых, а также задолженности за транспорт газа в размере 848 млн злотых. Неясно, как именно польская сторона намерена обосновывать свою упущенную выгоду, поскольку у «Газпрома» с октября 2021 года не было обязательств по прокачке через трубопровод Ямал—Европа, и компания бронировала мощности исходя из своих текущих потребностей.

Яцек Сасин, министр государственных активов Польши, 19 мая: «Арбитражный запрос также касается упущенной прибыли Europol Gaz. Речь идет о сумме более 5 млрд злотых. Это оценка... на период до 2045 года, в который Россия обязалась транспортировать газ через польскую территорию».

Российское законодательство (ст. 248.2 АПК РФ) допускает обращение с антиисковым запретом, то есть запретом иностранному лицу инициировать или продолжать разбирательство в другой юрисдикции, в том числе в согласованном сторонами международном арбитражном учреждении, говорит старший юрист BIRCH LEGAL Елизавета Белоцерковская. Это средство защиты, по ее словам, доступно лицам, затронутым мерами ограничительного характера со стороны иностранных государств. «На сегодняшний день уже сформирована обширная практика его применения, в том числе на уровне Верховного суда РФ. Удовлетворение заявления в числе прочего приведет к тому, что потенциальное решение Стокгольмского арбитража против ООО "Газпром Экспорт" не будет признано и приведено в исполнение на территории Российской Федерации»,— отмечает она.

Тем не менее Europol Gaz в случае победы в Стокгольме может попытаться исполнить решение арбитража в тех зарубежных странах, которые подписали Нью-Йоркскую конвенцию и в которых у «Газпрома» есть активы. Впрочем, в подавляющем большинстве европейских стран активы «Газпрома» были либо де-факто уже утрачены в 2022 году, либо переведены в другие юрисдикции.

Татьяна Дятел