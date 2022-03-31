Выборы санкций не боятся

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Центризбирком (ЦИК), несмотря на санкции против России, затронувшие в том числе технологический сектор, в апреле по графику начнет эксплуатировать основные подсистемы новой цифровой платформы, которая заменит действующую государственную автоматизированную систему (ГАС) «Выборы». В ЦИКе заверили, что надежно защищена от возможных атак и система дистанционного электронного голосования. При этом ситуация на Украине уже повлияла на закупку новых комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), поэтому к осенним выборам предполагается привести в максимальную готовность старые КОИБы образца 2010 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Действующая ГАС «Выборы» (версия 1.3.1) эксплуатируется с 2012 года и имеет высокую степень изношенности. С 2020 года ЦИК приступил к созданию цифровой платформы, которая станет новой версией ГАС «Выборы». Как ранее сообщал “Ъ” заместитель главы Минцифры Олег Качанов (с октября 2020 года он является главным конструктором ГАС «Выборы»), полноценное обновление системы должно завершиться к 2024 году, при этом она создается преимущественно на российских разработках.

После начала военной операции на Украине деятельность в России приостановил ряд зарубежных IT-компаний, в том числе Microsoft и Oracle, продукция которых используется сейчас для поддержания ГАС «Выборы». Кроме того, усилились атаки на российские информационные ресурсы: проблемы наблюдались у портала госуслуг, сайтов министерств и ведомств, СМИ и т. д. Свою озабоченность подготовкой информационных ресурсов ЦИКа к работе в таких условиях на заседании комиссии 30 марта выразила ее председатель Элла Памфилова. Напомним, в единый день голосования 11 сентября запланированы выборы 15 глав регионов и шести заксобраний.

Выступивший на заседании глава Федерального центра информатизации при ЦИКе Александр Сокольчук отчитался, что практически весь последний месяц сайт ЦИКа и портал ГАС «Выборы» проработали без замечаний. По его словам, в ГАС «Выборы» установлена многоуровневая система защиты, которая должна обеспечить устойчивость системы на предстоящих выборах, но тем не менее ФЦИ в течение недели подготовит для ЦИКа рекомендации по дополнительному обеспечению безопасности. Кроме того, господин Сокольчук сообщил, что, несмотря на текущие проблемы, на 15 апреля запланирован старт эксплуатации основных подсистем новой цифровой платформы, к которой будут подключены избиркомы всех регионов, где осенью пройдут выборы. А к декабрю 2022 года ожидается завершение строительства собственного центра обработки данных.

При этом санкции, по признанию главы ФЦИ, затормозили процесс обновления КОИБов. Напомним, сейчас в России используются «электронные урны» образца 2010 и 2017 годов. К прошлогодним выборам в Госдуму были восстановлены все КОИБы-2010 (около 5,3 тыс. аппаратов), но в ходе трехдневного голосования у них обнаружился ряд недостатков. Всего на выборах в 2021 году работало порядка 13,9 тыс. КОИБов. По словам Александра Сокольчука, ФЦИ намеревался к декабрю 2022 года закупить 10 тыс. новых комплексов, но планы сорвались из-за возникших у поставщика сложностей с реализацией. Поэтому ФЦИ «приложит максимум усилий», чтобы к осени 2022 года все оставшиеся КОИБы-2010 были полностью готовы к работе.

На другие контракты в сфере IT-технологий санкции повлиять не должны, поскольку, по данным пресс-службы ЦИКа, у комиссии сейчас нет ни действующих, ни планируемых контрактов, предполагающих поставку иностранного оборудования, предоставление лицензий на ПО, услуг и сервисов. Надежно защищена и платформа для электронного голосования, заверили “Ъ” в пресс-службе: «Программно-технический комплекс дистанционного электронного голосования, примененный на выборах в 2021 году, разработан и аттестован с учетом требований безопасности информации, предъявляемых к государственным информационным системам высшего класса защищенности».

Елена Рожкова