Избиратели в поисках кнопки

«Единая Россия» во вторник пригласила парламентские партии и экспертов обсудить в формате круглого стола итоги и дальнейшие планы применения дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Ведь «без цифры жить невозможно, а в будущем станет смертельно опасно», пояснил собравшимся глава центрального исполкома партии Александр Сидякин. Как выяснилось в ходе обсуждения, на «цифру» переходят не только избиратели, но и наблюдатели и даже агитаторы. Правда, в регионах этот процесс идет не так интенсивно, как в столице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В сентябре 2024 года предстоит масштабная избирательная кампания в регионах, напомнил, открывая круглый стол, замсекретаря генсовета «Единой России» (ЕР) Сергей Перминов. Но еще раньше, в ходе мартовских президентских выборов, России предстоит ответить на главный вопрос, который определит динамику ее развития на следующие шесть лет. «В условиях жесточайшей геополитической конкуренции этот выбор мы сделаем и должны его сделать так, чтобы ни у кого не оставалось никаких сомнений, что это было честно, это было легитимно, это было справедливо, это было по закону»,— отметил партиец.

Позже он пояснил “Ъ”, что сейчас технологии развиваются семимильными шагами, а это значит, что такие технологии, как ДЭГ, тоже будут развиваться скачкообразно и нужно быть к этому готовыми. «Поэтому для нас и важно было понять, в какой точке умения пользоваться этими технологиями находимся мы и наши коллеги и где те востребованные обществом и временем векторы для движения вперед. Шаги в этих направлениях мы предпримем уже в ближайшие месяцы, в канун 2024 года»,— сказал единоросс.

Зампред Центризбиркома (ЦИК) Николай Булаев сообщил участникам обсуждения, что в ЦИКе не видят необходимости в корректировке законодательства о ДЭГ: все, что необходимо, действующими законами в полной мере урегулировано. На платформах ДЭГ сегодня голосуют почти 4 млн избирателей, и половина из них — в Москве. Явка на выборах практически во всех субъектах РФ, где применялось ДЭГ, была выше, чем в ходе кампаний 2018 года в тех же регионах, за исключением выборов губернатора Алтайского края. Сравнение результатов кандидатов, полученных в ходе ДЭГ и голосования на участках, не показало «расхождения, которое вызывало бы вопросы к организаторам избирательной кампании», подчеркнул господин Булаев. При этом наблюдатели даже не смогли реализовать все имевшиеся у них возможности доступа к выгрузкам транзакций: в частности, доступом к авторизованной зоне наблюдения на сайте «Госуслуги» воспользовались всего 200 наблюдателей, хотя могли его получить 16 тыс. человек.

Что касается применения ДЭГ в 2024 году, то пока окончательного решения не принято, рассказал зампред ЦИКа. Однако, добавил он, опыт применения ДЭГ имеют 30 субъектов, в которых проживают 49 млн избирателей, и все они — возможные участники электронного голосования на президентских выборах. Главной проблемой в ЦИКе считают большое количество (10 млн из 49 млн) неактуализированных учетных записей избирателей, владельцы которых не могут голосовать онлайн. Но над решением этой проблемы ЦИК уже работает вместе с Минцифры.

«Без цифры жить невозможно, а в будущем станет смертельно опасно»,— заверил руководитель центрального исполкома и замсекретаря генсовета ЕР Александр Сидякин. По его словам, количество участников ДЭГ не оставляет партии другого пути, кроме как формировать цифровой профиль своего избирателя: сейчас в мобилизационной базе сторонников ЕР 24 млн человек, и планируется довести их число до 33 млн.

В онлайн уходят и наблюдатели. Исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Алена Булгакова рассказала, что на выборах в сентябре 2023 года с помощью мобильного приложения НОМ было обработано 41 300 сообщений, в том числе 80 — о нарушениях. Есть свое приложение для наблюдателей и у «Справедливой России — За правду», отметила советник председателя партии Анастасия Павлюченкова. Правда, добавила она, чат-бот оказался «проще и удобнее», так что эсеры решили развивать именно это направление.

На выборах мэра Москвы-2023 ДЭГ воспользовались 83% избирателей, принявших участие в голосовании, напомнил, в свою очередь, начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов столичного правительства Артем Костырко. Такой высокий показатель он объяснил тем, что москвичи давно привыкли к онлайн-формату. Правда, как указала руководитель московского отделения партии «Новые люди» Анна Дробот, «некоторые факторы» все-таки негативно повлияли на уровень доверия к ДЭГ: в частности, пришедшим на участки избирателям настойчиво рекомендовали голосовать через электронные терминалы. Понятно, что для членов комиссий такой вариант более удобен, но для тех, у кого есть сомнения, это служило дополнительным их подтверждением, рассуждала политик.

Наконец, заместитель гендиректора по цифровизации избирательных процессов АО «РТ Лабс» Юрий Сатиров сообщил, что в дни выборов основная масса обращений в ЦИК и Минцифры была связана с тем, что люди не могли понять, где им голосовать, и пытались это сделать на портале «Госуслуги» — там же, где предварительно регистрировались на ДЭГ. В дни голосования в личный кабинет на госуслугах зашли почти 1,5 млн избирателей, а в колл-центре основным был вопрос «Где кнопка?», рассказал господин Сатиров. Это, по его мнению, говорит о том, что портал электронного голосования нуждается в дополнительной рекламе, а сама процедура ДЭГ должна стать еще более простой и понятной.

Единороссам очень нравится технология ДЭГ, и, скорее всего, этим круглым столом они хотели публично продемонстрировать, что являются экспертами в формате электронных выборов, говорит источник “Ъ”, близкий к администрации президента. На самом же деле, по его словам, с ДЭГ есть некоторые проблемы, и в первую очередь в части доверия к такой форме волеизъявления, потому что рядовые избиратели не до конца понимают, как эта система работает технически. «Дельта доверия по сравнению с офлайн-голосованием пока не очень оптимистичная. Но это, конечно, не для дискуссии публичного формата»,— добавляет собеседник “Ъ”.

Анастасия Корня, Андрей Винокуров