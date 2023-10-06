Выборы подвергнутся испытаниям

На следующей неделе начнется тестирование новой цифровой платформы Центризбиркома, которая впоследствии заменит устаревшую ГАС «Выборы». Новая платформа получит название ГАС «Выборы» 2.0 и в отличие от первой версии будет работать на российских компонентах. В испытаниях примут участие все 89 субъектов РФ, будет проверена и готовность системы онлайн-голосования к пиковым нагрузкам. Тестирование продлится до конца ноября, и по его итогам станет понятно, в каком состоянии находится новая платформа в преддверии стартующей в середине декабря президентской кампании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Центризбирком (ЦИК) на заседании 5 октября объявил о проведении масштабной тренировки новой цифровой платформы накануне старта президентской кампании. В испытаниях примут участие все 89 регионов, они продлятся с 9 октября по 29 ноября. Глава Федерального центра информатизации (ФЦИ) при ЦИКе Александр Сокольчук сообщил, что «такая мощная» тренировка проводится впервые, в ней будут задействованы обновленная версия Государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы», система дистанционного электронного голосования (ДЭГ), единая система идентификации и аутентификации (портал «Госуслуги») и ряд дополнительных периферийных устройств.

Тестирование системы пройдет в три этапа. Первый — обучение задействованных специалистов и разработка сценария. Второй — подготовка и проведение импровизированных выборов, включая трехдневное голосование с 15 по 17 ноября, рассказал господин Сокольчук: «Главная задача — провести реальные нагрузочные испытания для цифровой платформы, провести полное ее тестирование в ходе работы одновременно около 3 тыс. системных администраторов в централизованной базе данных. Мы хотим посмотреть, на что реально способна наша цифровая платформа, увидеть проблемы и решить их». На третьем этапе будут подведены итоги и сформированы отчеты, сообщил глава ФЦИ. По его словам, действующая ГАС «Выборы» тоже в полном объеме готовится к президентской кампании. Полностью на обновленную систему (ГАС «Выборы» 2.0) планируется перейти в следующем году, уточнил Александр Сокольчук.

Вице-президент «Ростелекома» Владимир Волков добавил, что для системы ДЭГ важно протестировать нагрузку в пиковое время, которое обычно приходится на первые часы первого дня голосования. Зампред ЦИКа Николай Булаев напомнил, что ДЭГ пока применяли только 30 регионов из 89: «Поэтому предлагается, чтобы избиратели из всех 89 субъектов подали заявление через "Госуслуги" на участие в ДЭГ на тренировке». Чтобы обеспечить пиковую нагрузку, надо подобрать время, в которое одновременно смогут проголосовать участники тестирования из всех регионов с учетом разницы во времени, добавил господин Булаев.

Член ЦИКа Евгений Колюшин поинтересовался у представителя «Ростелекома», на какое число избирателей рассчитана система ДЭГ и сможет ли она, к примеру, выдержать нагрузку в 80 млн человек (в выборах президента-2018 приняли участие 73,6 млн избирателей, или 67,5% от их общего числа.— “Ъ”). Ответить вызвался Николай Булаев. Он напомнил, что во всех регионах, где уже использовался ДЭГ, через него голосовали не более 15% избирателей, поэтому рассчитывать на высокие нагрузки на выборах-2024 не приходится. «ДЭГ — это не вода в колодце, когда можете черпать, отстоялась, и черпайте дальше. Это вообще про бюджет, и каждый голос ДЭГ стоит не три копейки. Поэтому, чтобы создать систему на 80 млн человек, нужно будет затратить на это 10, умноженное еще на какую-то цифру, миллиардов рублей»,— сокрушался зампред ЦИКа. Поэтому, по его словам, расчеты должны вестись с учетом уже полученного опыта, а сейчас система ДЭГ рассчитана на 15 млн избирателей.

У господина Колюшина возник еще один вопрос: цифровая платформа, которая упоминается в постановлении, и ГАС «Выборы» 2.0 — это одна или две системы? Ответить снова решил господин Булаев: «Есть понятие ГАС "Выборы" версии 1.3.1. Это старая версия, на которой мы работали и работаем. Второе: есть цифровая платформа, которая на первом этапе носила рабочее название "Цифровая платформа" и которую сегодня мы назвали ГАС "Выборы" версии 2.0. После того как завершаются испытания, как цифровая платформа ГАС "Выборы" 2.0 будет принята в эксплуатацию, версия 1.3.1 будет выведена из технического оборота, и останется одна ГАС "Выборы" версии 2.0».

Тогда Евгений Колюшин предложил внести поправки в документ о проведении тренировки и убрать цифры 2.0 из названия ГАС «Выборы», так как финансирование всегда выделялось только на одну систему, а теперь по факту их две: старая и новая. Но у Николая Булаева нашлись возражения и на это. По его словам, финансирование из федерального бюджета выделялось на содержание и поддержание действующей ГАС «Выборы» (около 1,5 млрд руб. ежегодно), а на создание новой цифровой платформы, которая потом станет ГАС «Выборы» 2.0, деньги выделены из федерального нацпроекта «Цифровая экономика». Это сделано для того, чтобы создать платформу полностью на российских компонентах, потому что действующая версия 1.3.1 строилась на зарубежных, подытожил зампред ЦИКа.

В результате члены ЦИКа проголосовали за принятие постановления о назначении тренировки, но с учетом внесения в текст других технических поправок от господина Колюшина.

Напомним, действующая ГАС «Выборы» эксплуатируется с 2012 года и имеет высокую степень изношенности. В 2020 году ЦИК приступил к созданию цифровой платформы, которая станет новой версией ГАС «Выборы». Как ранее сообщал “Ъ” замглавы Минцифры Олег Качанов (с октября 2020-го главный конструктор ГАС «Выборы»), полноценное обновление системы должно завершиться к 2024 году, и создается она преимущественно на российских разработках. После начала спецоперации на Украине деятельность в России приостановили несколько зарубежных IT-компаний, в том числе Microsoft и Oracle, продукция которых используется сейчас для поддержания ГАС «Выборы».

Елена Рожкова