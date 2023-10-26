Евросоюз оказался меж двух фронтов

В Брюсселе 26 октября открылся очередной саммит лидеров стран—членов ЕС. Собравшиеся там политики стараются продемонстрировать, что блок вполне способен уделять равное внимание сразу двум конфликтам — и происходящему на Украине, и войне Израиля с «Хамасом». Вторая задача — показать, что по обоим вопросам члены Евросоюза едины. Однако пока это выходит не очень убедительно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Евросовета Шарль Мишель уверен, что война Израиля и «Хамаса» требует «немедленного внимания», но при этом не должна «отвлекать от постоянной поддержки Украины»

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Председатель Евросовета Шарль Мишель уверен, что война Израиля и «Хамаса» требует «немедленного внимания», но при этом не должна «отвлекать от постоянной поддержки Украины»

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

Мысль о том, что «одно другому не мешает» и мешать не должно, сквозила еще в письме-приглашении европейским лидерам от лица главы Европейского совета Шарля Мишеля. Он отметил, что события на Ближнем Востоке требуют «немедленного внимания», при этом «не отвлекая от постоянной поддержки Украины». Заявления в том же духе звучали и в четверг перед началом саммита. «Мы не имеем права на усталость от войны»,— сказал, к примеру, журналистам президент Литвы Гитанас Науседа, добавив: главное сегодняшнее послание — «продолжать поддерживать Украину» и «быть последовательными».

На самом саммите политики также дежурно заверили Украину и лично ее президента Владимира Зеленского, обратившегося к присутствующим по видеосвязи, что страны ЕС будут поддерживать Киев «столько, сколько потребуется».

Между тем, невзирая на красивые фразы и заверения в непоколебимой поддержке Киева, Евросоюз пока так и не смог найти легальный способ пустить замороженные российские активы на помощь Украине и, главное, решить проблему со своим собственным членом Венгрией. Будапешт все еще блокирует пакет помощи Украине в €50 млрд на период с 2024 по 2027 год, а на днях наложил вето на выделение Киеву €500 млн из Европейского фонда мира.

Недруги венгерского премьера Виктора Орбана считают такое поведение шантажом, цель которого — получить рычаги влияния в переговорах с Брюсселем о выделении средств ЕС Будапешту.

Однако сами венгры предлагают вначале разработать новую стратегию в отношении Украины и только потом определить, какая финансовая помощь потребуется этой стране.

При этом к нынешнему саммиту у господина Орбана появился идейный союзник. За день до встречи лидеров в Брюсселе победитель парламентских выборов в Словакии Роберт Фицо, ратовавший за прекращение всякой помощи Киеву, кроме гуманитарной, официально стал премьером страны. Отправляясь на саммит в Брюссель, господин Фицо дал понять, что будет идти до конца. «Немедленное прекращение военных операций — лучшее решение, которое у нас есть для Украины. ЕС должен перейти от поставщика оружия к роли миротворца»,— подчеркнул он 26 октября. А заодно бросил еще один вызов единой линии ЕС, заявив, что не проголосует за какие-либо санкции против России, пока «на столе не будет анализа их воздействия на Словакию».

Правда, в Брюсселе предполагают, что, в отличие от Виктора Орбана, Роберт Фицо не будет особо «отбиваться от рук». «Словакия — такая ничтожная страна, что это едва ли что-то изменит. У Словакии практически нет никаких рычагов воздействия. Им нужны фонды и добрая воля ЕС, они действительно не могут позволить себе быть нарушителями спокойствия в Брюсселе»,— недипломатично сказал изданию Politico на условиях анонимности один из европейских дипломатов. Так он прокомментировал опасения, что теперь и Братислава начнет мешать европейской помощи Украине.

Между тем чем дальше, тем больше шансов на то, что на фоне событий в секторе Газа проблема Украины будет волновать европейцев все меньше.

«Очевидно, что конфликт на Ближнем Востоке бросает некоторую тень на то, что происходит в Украине»,— признал на этой неделе премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо то, о чем большинство его коллег пока стесняются говорить открыто.

В европейском же экспертном сообществе на этот счет уже высказываются вполне однозначно. «Урегулирование обоих конфликтов будет непростой задачей. ЕС придется поделить свое внимание и финансовые ресурсы между Украиной и Газой. Украина окажется в тени, и ЕС будет труднее согласиться на предоставление больших объемов макроэкономической и военной помощи Киеву»,— сказал, в частности, изданию Politico эксперт Центра европейских реформ Луиджи Скацциери.

Между тем война между Израилем и палестинскими радикалами из «Хамаса», обсуждение которой лидеры ЕС решили провести за ужином, оказалась даже большей проблемой для блока с точки зрения его единства. По итогам обсуждений ЕС выступил с призывом к созданию «гуманитарных коридоров и пауз» при обстрелах в секторе Газа, чтобы обеспечить доставку продовольствия, воды и медикаментов палестинцам.

Но даже слово «паузы» далось Брюсселю нелегко. По сообщению ряда западных СМИ, часть стран, включая Германию, Австрию и Чехию, сочли, что слово «пауза» в единственном числе, как значилось в первоначальном варианте призыва, будет чересчур близко по смыслу к «прекращению огня». А это может ослабить позиции Израиля, заявляющего о праве на самооборону. А вот «паузы» во множественном числе, предполагающие, что гуманитарный коридор может быть открыт несколько раз, таких ассоциаций не вызовут.

Свидетельством раскола внутри ЕС по ближневосточной теме стали и публичные заявления ряда политиков. Так, в среду премьер председательствующей в ЕС Испании Педро Санчес призвал к «гуманитарному прекращению огня». Вместе с тем канцлер Австрии Карл Нехаммер, находившийся в тот же день с визитом в Израиле, счел, что такие требования «лишь пойдут на пользу "Хамасу", который хочет перегруппироваться».

Еще больше ситуацию обострила история с последними заявлениями генсека ООН Антониу Гутерриша о том, что атаки «Хамаса» произошли «не на пустом месте» и им предшествовали «56 лет удушающей оккупации» жителей Палестины (см. “Ъ” от 26 октября). Если Германия и Италия поспешили солидаризироваться с Израилем в его недовольстве такими оценками, то глава МИД Португалии Жуан Гомиш Кравинью, напротив, выразил поддержку именно генсеку ООН.

Все это наложилось на более ранний конфликт на ту же тему между председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Европейского совета Шарлем Мишелем. В самом начале событий в Израиле госпожа фон дер Ляйен поспешила лично прилететь в Тель-Авив и заявить от лица всего ЕС о полной поддержке еврейского государства, осудив нападение «Хамаса». Но при этом она ничего не сказала о страданиях гражданского населения в секторе Газа и даже не обмолвилась о необходимости Израиля соблюдать международное право при блокаде и бомбардировках палестинского анклава. И последнее очень не понравилось ряду европейских политиков, включая господина Мишеля, который, как утверждается, не постеснялся высказать свое недовольство вслух.

На эти проблемы наслоились и другие непростые вопросы. На саммите, согласно повестке, лидеры обсудили обновление бюджета всего блока, к которому предполагается добавить €66 млрд (а это импонирует далеко не всем странам-членам), а также посовещались на тему того, должна ли долгосрочная поддержка Украины войти в общий бюджет ЕС на ближайшие годы или осуществляться отдельно. Но ни к каким общим знаменателям прийти в первый день встреч не удалось — правда, еще до саммита многие прямо признавали, что вопрос о бюджете будет решен лишь к декабрьскому саммиту ЕС.

Другими, не менее сложными пунктами программы саммита значились отношения Сербии и Косово (с лидерами которых в Брюсселе были проведены отдельные, но, судя по всему, безрезультатные встречи), а также Армении и Азербайджана.

Наконец, еще одной не сулящей быстрого успеха темой саммита стали вопрос о миграции и возможная сделка с Египтом, которому ЕС решил оказать помощь в ответ на сдерживание нелегалов на его территории. Но этот пункт, также чреватый большим числом разночтений среди членов блока, благоразумно отложили на второй день саммита.

Наталия Портякова