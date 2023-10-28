Может ли Европа оставить Россию без гвоздей

На минувшей неделе вновь актуализировалась проблема снабжения России гвоздями. Стало известно, что их могут включить в новый, 12-й пакет санкций ЕС против России наряду с иголками, радиаторами и другими товарами для декора, рукоделия и строительства. Напомним, что впервые эту тему еще в прошлом году подняла спикер Совета федерации Валентина Матвиенко, выразившая недоумение, что страна, которая выпускает столько металла, не производит сама даже гвозди. И тогда, и сейчас Минпромторг поспешил заверить, что с этой проблемой страна в состоянии справиться. Международная торговая статистика в целом подтверждает эту позицию.



По оценкам проекта Observatory of Economic Complexity, занимающегося визуализацией данных о международной торговле, в 2021 году (последние доступные данные) металлические гвозди занимали 592-е место в мире среди самых торгуемых товаров. Совокупный объем продаж превысил $4 млрд, доля в мировой торговле — 0,019%.

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Крупнейшим экспортером гвоздей является Китай, его доля на мировом рынке превышает 40%. Это значительно больше, чем все страны Евросоюза вместе взятые. Крупнейший экспортер в Европе — Германия, доля которой в последние годы 3–4%. Крупнейшим импортером гвоздей являются США с долей 31,5% в 2021 году.

На долю России в 2021 году приходилось 1,08% в мировом импорте и 0,62% в мировом экспорте гвоздей. Основные поставки гвоздей в РФ осуществляли Белоруссия, Финляндия и Китай. Большая часть российского экспорта шла на постсоветское пространство.

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По данным внешнеторговой базы ООН Comtrade за 2022 год (могут быть неполными), в число главных поставщиков гвоздей в РФ входят Китай, Финляндия и Киргизия. Инициировавшая внесение гвоздей в санкционные списки Литва в 2022 году поставила в РФ 31,6 тонны гвоздей на $311,4 тыс. (шестое место).

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Следует добавить, что информация о том, что в России вообще не производятся гвозди, не соответствует действительности. По данным Росстата, в 2022 году в России было произведено 111,3 тыс. тонн гвоздей и аналогичной продукции. Этого вполне хватит, чтобы покрыть внутренний спрос. При том что сам он ежегодно снижается — гвозди в строительстве вытесняют саморезы и другие современные виды крепежа. Львиная доля поставок последних также приходится на дружественный Китай.

В материале использовались товарные позиции 7317 (гвозди, кнопки, рифленые гвозди, скобы и аналогичные изделия из черных металлов, кроме изделий с медными головками), 7319 (иглы швейные, спицы вязальные, шила, крючки вязальные, иглы деккерные и аналогичные изделия для ручной работы из черных металлов), 7322 (радиаторы для центрального отопления с неэлектрическим нагревом и их части из черных металлов).