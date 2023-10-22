Санкции сажают на гвозди

В новый 12-й пакет санкций ЕС против России могут включить товары для декора, рукоделия и строительства. В частности, Литва предлагает обсудить запрет на ввоз гвоздей, гаек, радиаторов отопления, швейных игл и спиц для вязания, пишет издание EUobserver. Уточняется, что перечень мелочей растянулся на десятки страниц. По мнению авторов, ограничения помогут уничтожить российский промышленный потенциал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Насколько рынок зависим от этих европейских товаров? “Ъ FM” обсудил это с основателем компании Good Wood Александром Дубовенко:

«Гвозди, метизы и строительный крепеж в основном идут из Китая и Турции. Из Евросоюза они никогда не поступали, потому что это достаточно дешевый материал. Более того, сам ЕС их закупает в КНР и других странах.

Что касается радиаторов, то действительно многие европейские бренды были представлены в России до начала событий на Украине. Радиаторы делятся на два типа: обычные и дизайнерские. И вот с последними сложнее, потому что до недавнего времени они выпускались только в Евросоюзе. Но, насколько я знаю, сейчас в России уже появились несколько заводов, которые предлагают неплохие дизайнерские радиаторы.

При этом сейчас немецкое изделие, завезенное через Казахстан, будет стоить приблизительно 10 тыс. руб. Аналогичное турецкое совершенно спокойно можно покупать за 5 тыс. руб.

При этом, конечно, качество российских и европейских радиаторов может различаться, потому что все-таки эти компании достаточно давно работали. Тут еще важно не только качество самих изделий, но и насколько производители готовы нести гарантии.

Серьезные западные компании, которые здесь присутствовали, выдавали специальные сертификаты, по которым в случае поломки радиатора его бесплатно меняли и еще и весь сопутствующий ущерб компенсировали. А российские игроки, конечно, пока только делают первые шаги».

В 2022 году спикер Совета федерации Валентина Матвиенко отметила, что в России не производят гвозди, несмотря на большие объемы выпуска металла. Основными поставщиками были Белоруссия, Китай и Финляндия.

Кроме того, в последнее время среди россиян вырос спрос на товары для рукоделия, которые также предлагают включить в санкционный список. По данным Wildberries, в прошлом году продажи наборов для шитья, игольниц, ниток и крючков для вязания увеличились вдвое.

Проблема в том, что в России почти не производят качественную швейную фурнитуру, заметила основательница бренда Totti Ирина Полыковская: «В России очень ограниченное количество таких товаров, и если они и есть, то выбор очень маленький. А у нас обороты растут каждый сезон, и поэтому другого выхода нет, мы все закупаем в Китае.

Я вообще сомневаюсь, что в России делают такую продукцию, я имею в виду пуговицы, кнопки, клепки, молнии. Все Китай, возможно, Турция.

Что касается цен, то все зависит от качества. Это может быть и металл, и пластик, и стоимость будет отличаться в разы. Мы всегда покупаем очень качественную фурнитуру. Она не уступает итальянским аналогам, например. И часто нам под наши объемы те же самые пуговицы выкрашивают в тон ткани, и мы делаем свой объем, свои размеры, со своими логотипами».

По данным EUobserver, Евросоюз со следующей недели начнет обсуждать 12-й пакет санкций в закрытом режиме. Литва и Польша предлагают запретить сотрудничество с «Росатомом», а также закупки урана, сжиженного газа, стали и алмазов из России. Эстония требует введения полного торгового эмбарго в отношении РФ, чтобы остановить обход санкций.

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Елена Тюленева, Иван Хорушевский