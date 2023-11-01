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Коммерсантъ FM
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В Ингушетии задержано несколько жителей по подозрению в призывах к беспорядкам

Нескольких жителей Ингушетии задержали по подозрению в распространении ложной информации о прибытии в аэропорт Магаса самолета из Израиля и призывах к беспорядкам, рассказали «Известиям» в региональном ФСБ. Накануне, 31 октября, в аэропорту Магаса были усилены меры из-за появившихся в соцсетях сообщений о прибытии рейса из Израиля.

«Известия» опубликовали видео, на котором один из задержанных рассказал, что вступил в группу в WhatsApp под названием «Антиевреи». По его словам, в чате обсуждался прилет израильтян в аэропорт Магаса и необходимость провести митинг. «Потом, 31-го числа, меня пригласили сотрудники правоохранительных органов и объяснили, что делать неразрешенные митинги запрещено и что жители Израиля прилетать в Ингушетию не собираются, не собираются жить в Ингушетии», — произносит на видео один из задержанных.

В ФСБ подчеркнули, что аэропорт Магаса не принимает международные рейсы, «тем более из Израиля», и прибытие граждан Израиля в регион «не планируется». ФСБ утверждает, что «организаторы подобных демонстраций зачастую находятся в других регионах».

31 октября региональное управление МВД по Ингушетии объявило об усилении контроля и обеспечения правопорядка в аэропорту Магаса. Усиление мер безопасности в ведомстве объяснили появившимися в соцсетях сообщениями о прибытии рейса из Израиля. Эти сообщения в ведомстве назвали ложными.

29 октября в аэропорту Махачкалы собралось несколько тысяч человек. Они выступали против прибытия самолета из Израиля. Протестующие ворвались в терминал аэропорта, а после проникли на взлетную полосу. Работа международного аэропорта была остановлена. В результате столкновений пострадали 20 человек. 83 участника погромов были задержаны, 15 — арестованы.

Подробнее — в материале «К беспорядкам подошли по статье КоАП».

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