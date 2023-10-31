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Коммерсантъ FM
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В аэропорту Ингушетии усилен контроль из-за фейков о рейсе из Израиля

Региональное управление МВД по Ингушетии усилило контроль и обеспечение правопорядка в аэропорту Магаса. Усиление мер безопасности в ведомстве объяснили появившимися в соцсетях сообщениями о прибытии рейса из Израиля. Эти сообщения в ведомстве назвали ложными. Аэропорт Магаса не принимает международные рейсы.

«В аэропорту Магас в Сунже прошло заседание антитеррористической комиссии… Обсудили вопрос о недопущении массовых беспорядков, несанкционированных митингов, пикетов на территории аэропорта в связи с вбросами в социальных сетях информации о прибытии рейса»,— говорится в сообщении МВД, которое приводит ТАСС.

По словам директора аэропорта Магомеда Цурова, сегодня в чатах Telegram распространился скрин с текстом, в котором неизвестные призывают собраться 1 ноября в аэропорту Магас для встречи самолета с пассажирами из Израиля.

29 октября сотни дагестанцев пришли к аэропорту Махачкалы, протестуя против прибытия в республику граждан Израиля рейсом из Тель-Авива. Толпа пробилась через оцепление в терминал, где десятки дагестанцев начали искать граждан Израиля. Затем они зашли на взлетную полосу, где стоял самолет с пассажирами.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Были задержаны 83 человека, арестованы семеро. Пострадали четверо полицейских. Власти Дагестана и президент заявили, что причиной произошедшего была провокация Украины.

Подробнее о развитии конфликта — в материале «Ъ» «Война за кто кого».

Анастасия Ларина

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