Израилю не хватает недвусмысленности

Отношения между Израилем и Россией переживают острый кризис. Трижды менее чем за неделю израильский МИД делал заявления, осуждавшие позицию РФ по поводу ситуации на Ближнем Востоке. Особое возмущение в Израиле вызвал визит делегации палестинского движения «Хамас» в Москву. Не осталась без внимания и антисемитская акция в Дагестане. На этом фоне в Израиле все чаще звучат голоса, требующие пересмотра отношений с Россией, и опасения, что все положительное в этих отношениях, созданное за последние годы, может быть в одно мгновение сведено на нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание Министерства иностранных дел России

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Здание Министерства иностранных дел России

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Два официальных сообщения МИД Израиля с разницей в два часа были выпущены в воскресенье вечером и оба касались России. В первом шла речь о вызове в МИД посла России в Израиле Анатолия Викторова в связи с визитом в Москву в конце прошлой недели делегации палестинского движения «Хамас». «Заместитель гендиректора МИД по делам Евразии Симона Гальперин разъяснила послу, что Израиль со всей серьезностью рассматривает отсутствие недвусмысленного и ясного осуждения со стороны Москвы террористической организации "Хамас", а также действия России в международных организациях»,— говорилось в тексте.

В Израиле расценили прием в российской столице руководства «Хамаса» как «передачу послания о легитимности террора против израильтян».

Напомним, что в день, когда хамасовцы проводили переговоры в Москве, в израильском МИДе назвали это «позорным шагом». И это было, пожалуй, самое резкое заявление Израиля в адрес России за все годы после восстановления дипломатических отношений в 1991 году.

Второе воскресное израильское послание Москве касалось погрома в аэропорту Махачкалы. Оно было сделано совместно канцелярией премьер-министра Израиля и МИДом. В документе была выражена надежда, что российские правоохранительные органы предпримут решительные действия «против бунтовщиков и дикого подстрекательства, направленного на евреев и израильтян».

Посольство России в Израиле не оставило реакцию израильских властей без ответа: «Считаем абсолютно неприемлемыми попытки обвинить нас в поддержке терроризма и тем самым исказить и размыть наши принципиальные подходы, поставить под сомнение целенаправленную работу нашей страны по решению первостепенных гуманитарных задач, отвечающих интересам граждан России, Израиля, Палестины и других стран». Что касается событий в Махачкале, то российские власти также резко осудили случившееся, возложив ответственность на провокаторов извне. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в осуществлении беспорядков «непосредственная и ключевая роль была отведена преступному киевскому режиму, который в свою очередь действовал руками осевших там отъявленных русофобов».

В Израиле эти объяснения не встретили особого понимания. «Невозможно рассматривать то, что произошло в Дагестане, в отрыве от курса, который демонстрирует российское руководство»,— сказал в эфире израильской радиостанции «КАН Рэка» депутат Кнессета Зэев Элькин, когда-то бывший сопредседателем межправительственной российско-израильской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Он подчеркнул, что все концепции российско-израильских отношений устарели после февраля 2022 года.

«Геополитические интересы России толкают ее в сторону наших врагов»,— констатировал господин Элькин. В то же время он отметил важность сохранения отношений с Москвой.

«У нас нет интереса ссориться с Россией только ради того, чтобы ссориться, но если мы будем закрывать глаза на то, что происходит, ситуация будет только ухудшаться»,— подчеркнул он и призвал руководство страны быть более жестким.

Призывы к пересмотру российско-израильских отношений звучат в определенных кругах в Израиле с февраля 2022 года, когда начались полномасштабные боевые действия между Россией и Украиной. Однако израильские власти до сих пор опасались ссориться с Москвой, учитывая российское военное присутствие в Сирии и российское влияние на Ближнем Востоке, в частности, связи с Ираном и различными палестинскими движениями. Считалось, что контакты с Россией будут полезны. Несмотря на давление общественного мнения внутри страны и со стороны США, израильское правительство старалось балансировать между Москвой и Киевом. Израиль отказался вводить санкции в отношении России и поставлять Украине оружие, при этом оказал Киеву гуманитарную помощь.

Однако все резко изменилось после 7 октября, когда боевики «Хамаса» вторглись на израильскую территорию, убив свыше 1,4 тыс. человек и захватив около 230 заложников. Многие страны, как на Западе, так и на Востоке, осудили «Хамас», но прямого осуждения этого движения Москвой в Израиле так и не дождались. Хотя власти РФ и заявили о недопустимости гибели гражданского населения — как палестинцев, так и израильтян. В Москве возложили ответственность за эскалацию конфликта на США и самих израильтян, отметив, что они много лет игнорировали требования Совбеза ООН и права палестинцев. Лишь спустя десять дней после начала войны между Израилем и «Хамасом» президент РФ Владимир Путин лично выразил соболезнования премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.

Еще на прошлой неделе израильские эксперты в разговоре с “Ъ” отмечали, что до окончания войны с «Хамасом» открытой конфронтации с Москвой в Израиле попытаются избежать, если Россия не предпримет откровенно враждебных действий по отношению к еврейскому государству. Однако позднее отношения наверняка будут скорректированы.

Тем более что США продолжат оказывать давление на израильское руководство в том, что касается отношений с Россией, а сейчас Израиль как никогда зависит от Вашингтона на фоне полученной от него беспрецедентной поддержки в войне с «Хамасом».

Однако ситуация продолжает деградировать. «В последние дни мы фиксируем завуалированные и открытые антиизраильские заявления разных представителей властной вертикали. Глава Чечни, генерал армии Рамзан Кадыров, например, использует не просто антиизраильскую, но и неприкрытую антисемитскую риторику»,— сказал “Ъ” гендиректор Евро-Азиатского еврейского конгресса Хаим Бен-Яаков. По его словам, после случившегося в Дагестане главный вопрос в том, будет ли в России сформировано негативное отношение к Израилю на институциональном уровне. «И этот вопрос открыт»,— подчеркнул собеседник “Ъ”. Господин Бен-Яаков также отметил, что на этом фоне происходит очевидное охлаждение отношений двух стран и визит делегации «Хамаса» стал для Израиля «тревожным звонком». «Мы на протяжении многих лет занимались тем, что строили мосты между Россией и Израилем, прикладывали огромные усилия для улучшения взаимопонимания на самых разных уровнях. Мы понимаем, что теперь все усилия могут быть сожжены огнем ненависти»,— подчеркнул он.

Марианна Беленькая, Тель-Авив