Блинкен пообещал Кулебе продолжение помощи Украине со стороны США

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Соединенные Штаты продолжат оказывать финансовую и военную помощь Киеву. По его словам, позиция Вашингтона по конфликту на Украине остается неизменной, несмотря на внутриполитические разногласия.

«Госсекретарь подтвердил приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины, а также продолжению предоставления Украине поддержки, необходимой ей для защиты своей независимости и защиты своего народа»,— отмечается в сообщении пресс-службы американского Госдепартамента.

Также в Госдепе рассказали, что Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба в ходе беседы по телефону обсудили «формирования глобального консенсуса в поддержку устойчивого, основанного на принципах мира на Украине».

Накануне, 31 октября, глава Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в американском Конгрессе заявил, что без дальнейшей помощи США Украине Россия добьется успеха в боевых действиях. По его словам, российская армия до сих пор остается достаточно сильной, чтобы достичь прогресса в ходе своей военной операции на территории Украины.

27 октября новый спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что большинство республиканцев в Палате представителей считают, что Украина и Израиль должны получить поддержку США не из единого пакета помощи. При этом господин Джонсон назвал первоочередным вопросом выделение финансовой помощи Израилю, а поддержка Украине должна обсуждаться только после этого.

Что происходило после ввода войск России на Украину — читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов