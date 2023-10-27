Спикер Палаты представителей США не поддерживает единый пакет помощи Израилю и Украине

Новый спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что Украина и Израиль должны получить поддержку США не из единого пакета помощи. По его словам, такой позиции придерживается большинство республиканцев в Палате представителей.

«Сегодня я сказал представителям Белого дома, что, по общему мнению республиканцев, нам необходимо разделить эти вопросы»,— сообщил Майкл Джонсон телеканалу Fox News.

На прошлой неделе Белый дом запросил дополнительные бюджетные ассигнования на помощь Израилю и Украине. Согласно предложению Белого дома, Украина и Израиль получат помощь из одного пакета в размере $106 млрд ($61,3 млрд получит Украине, $14,3 млрд — Израиль).

По информации газеты Haaretz, четыре сенатора — Роджер Маршалл, Джей Ди Вэнс, Майк Ли и Тед Круз — настаивают на выделении Израилю чрезвычайной помощи в размере $14,3 млрд без согласования с поддержкой Украины.

Чем известен новый спикер Палаты представителей Майк Джонсон — в материале «Трамписты закрепляются в Конгрессе».

Анастасия Ларина