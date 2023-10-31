Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Что происходит после ввода войск России на Украину. День 615-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 31 октября

Страховая компания ВСК начала продавать отдельные полисы страхования от падения боевых дронов и БПЛА, выяснил «Ъ». Средства от продажи национализированной квартиры семьи Зеленского в крымском поселке Ливадия пойдут на нужды фронта и помощь участникам СВО, сообщил «РИА Новости» глава крымского парламента Константинов. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:31. По прогнозам аналитической компании Kpler, морские отгрузки российской нефти могут вырасти на 200 тыс. баррелей в сутки относительно октября.

9:11. Кировский районный суд Томска арестовал жителя региона, обвиняемого в хакерских атаках на объекты информационной инфраструктуры России, которые координировались силовыми структурами Украины, сообщает УФСБ по Томской области.

9:11. Администрация Джо Байдена подвергла критике республиканцев из Палаты представителей, которые потребовали отдельно рассматривать помощь Украине и Израилю. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер обвинила их в политизации вопроса.

9:11. Конгрессмен США Куигли в Киеве заявил, что 155-мм снаряды нужны не только Украине, но и Израилю.

8:55. Средства от продажи национализированной квартиры семьи Зеленского в крымском поселке Ливадия пойдут на нужды фронта и помощь участникам СВО, сообщил «РИА Новости» глава крымского парламента Константинов.

8:55. Страховая компания ВСК начала продавать отдельные полисы страхования от падения боевых дронов и БПЛА, выяснил «Ъ».

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 614-й

Читать далее

Картина дня

Вся лента

Вся лента

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...