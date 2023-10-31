Что происходит после ввода войск России на Украину. День 615-й

Страховая компания ВСК начала продавать отдельные полисы страхования от падения боевых дронов и БПЛА, выяснил «Ъ». Средства от продажи национализированной квартиры семьи Зеленского в крымском поселке Ливадия пойдут на нужды фронта и помощь участникам СВО, сообщил «РИА Новости» глава крымского парламента Константинов. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:31. По прогнозам аналитической компании Kpler, морские отгрузки российской нефти могут вырасти на 200 тыс. баррелей в сутки относительно октября.

9:11. Кировский районный суд Томска арестовал жителя региона, обвиняемого в хакерских атаках на объекты информационной инфраструктуры России, которые координировались силовыми структурами Украины, сообщает УФСБ по Томской области.

9:11. Администрация Джо Байдена подвергла критике республиканцев из Палаты представителей, которые потребовали отдельно рассматривать помощь Украине и Израилю. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер обвинила их в политизации вопроса.

9:11. Конгрессмен США Куигли в Киеве заявил, что 155-мм снаряды нужны не только Украине, но и Израилю.

8:55. Средства от продажи национализированной квартиры семьи Зеленского в крымском поселке Ливадия пойдут на нужды фронта и помощь участникам СВО, сообщил «РИА Новости» глава крымского парламента Константинов.

8:55. Страховая компания ВСК начала продавать отдельные полисы страхования от падения боевых дронов и БПЛА, выяснил «Ъ».