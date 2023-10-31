Глава Пентагона: без помощи США Украине Россия победит

Глава Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в Конгрессе заявил, что без дальнейшей помощи США Украине Россия добьется успеха в боевых действиях. «Я могу гарантировать, что без нашей поддержки Путин добьется успеха»,— сказал Ллойд Остин (его слова приводит Reuters).

Министр обороны и госсекретарь Энтони Блинкен прибыли в Конгресс, чтобы убедить конгрессменов одобрить единый пакет помощи Украине и Израилю на $106 млрд, который ранее запросила администрация Джо Байдена. Для Украины из этой суммы предусмотрено $61,4 млрд.

По мнению главы Пентагона, отказ от единого пакета помощи Украине и Израилю приведет «к менее стабильному миру». «И в Израиле, и в Украине демократические страны борются с безжалостными врагами, которые стремятся их уничтожить. Мы не позволим ''Хамасу'' или Путину победить»,— сказал Ллойд Остин (цитата по The Washington Post).

«Если говорить коротко о наших противниках, будь то государства или не государства, это все одна борьба... Если мы начнем отрывать части от этого пакета, они увидят это, они поймут, что мы предпринимаем безуспешные попытки, в то время как они все больше сотрудничают и представляют все большую угрозу для нашей безопасности, а также безопасности союзников и партнеров»,— заявил Энтони Блинкен.

«Мы должны признать, что интересы нашей национальной безопасности подвергаются агрессивному вызову со стороны всех этих авторитарных субъектов в попытке разрушить международный порядок, который мы установили после Второй мировой войны»,— сказала заместитель председателя комитета от Республиканской партии сенатор Сьюзан Коллинз (штат Мэн).

27 октября новый спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что большинство республиканцев в Палате представителей считают, что Украина и Израиль должны получить поддержку США не из единого пакета помощи.

Что происходило после ввода войск России на Украину — читайте в онлайн-трансляции «Ъ».