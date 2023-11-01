ВТБ повышает базовые ставки по ипотеке на 2,4 п.п.

Банк ВТБ решил с 1 ноября 2023 года повысить ставки по рыночным программам ипотеки на 2,4 п.п. Как рассказали в пресс-службе финорганизации, теперь минимальная ставка с учетом всех дисконтов составит 16,4% годовых.

«Базовые ставки по стандартным программам увеличиваются на 2,4 п.п. Новые параметры распространяются на приобретение готового, строящегося жилья и рефинансирование. С комплексным страхованием и первоначальным взносом более 20% минимальная ставка составит 16,5% (для зарплатных клиентов банка); для заемщиков, которые готовы перевести зарплату на карту ВТБ – от 16,4%»,— говорится в сообщении банка (есть у «Ъ»).

В пресс-службе кредитного учреждения добавили, что одобрения по ипотечным заявкам, полученные до 31 октября, будут действовать до 14 декабря.

Уточняется, что решение повысить ставки по ипотечным кредитам ВТБ решил после того, как Центробанк 27 октября поднял ключевую ставку с 13 до 15%. Это стало уже четвертым повышение ключевой ставки подряд. До этого ее повысили 15 сентября с 12% до 13%.

Подробнее о решении регулятора — в материале «Ъ» «Наперегонки с инфляцией».

Александр Кислов