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Коммерсантъ FM
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ВВП снизился вместе с инфляцией

Борьба ЕЦБ с ростом цен сократила размеры экономики зоны евро

Инфляция в зоне евро в годовом выражении замедлилась до 2,9% в октябре после 4,3% в сентябре, следует из данных Евростата. Это минимум с июля 2021 года, и такой показатель во многом объясняет недавнее решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) о сохранении основных процентных ставок на сентябрьском уровне. Долгосрочные эффекты жесткой денежно-кредитной политики регулятора отразились в динамике ВВП еврозоны: после двух кварталов сдержанного роста в третьем показатель снизился — на 0,1%.

Фото: JAN WOITAS / DPA / dpa Picture-Alliance / AFP

Фото: JAN WOITAS / DPA / dpa Picture-Alliance / AFP

По данным Евростата, в октябре инфляция в зоне евро замедлилась до минимальных с июля 2021 года 2,9% после 4,3% в сентябре. Замедление инфляции — следствие проводимой ЕЦБ жесткой денежно-кредитной политики. Оно же стало причиной отказа регулятора повышать ставки на недавнем заседании (см. “Ъ” от 27 октября). Отметим, что эффектом высокой базы октябрьское снижение инфляции не объясняется — с августа по декабрь 2022 года инфляция стабильно составляла 9–10%.

Как следует из данных Евростата, наиболее серьезный вклад в замедление инфляции в октябре внесло снижение цен на энергоносители: год к году они снизились на 11,1% (4,6% месяцем ранее). Рост цен без учета продовольствия и энергоносителей в октябре замедлился до 4,2% (это минимум с июля 2022 года) —после 4,5% в сентябре. Отметим, что на горизонте ближайших двух лет возвращения показателя к целевому значению в 2% ЕЦБ не ждет: регулятор прогнозирует, что по итогам 2023 года инфляция составит 5,6%, 2024-го — 3,2%.

Некоторые опасения ЕЦБ связаны с развитием конфликта на Ближнем Востоке. По прогнозам Всемирного банка, в случае крупного сбоя в поставках из региона цены на нефть могут вырасти до $150 за баррель (см. “Ъ” от 31 октября). Напомним, пока нападение «Хамаса» на Израиль на потоки нефти существенно не повлияло, а серьезный рост цен на энергоносители ожидается только в случае втягивания в войну Ирана.

Попытка достичь целевого показателя инфляции обошлась экономике зоны евро сокращением на 0,1% в третьем квартале, следует из данных Евростата. В годовом выражении показатель, по предварительной оценке, увеличился на 0,1%. Напомним, в апреле—июне рост экономики составлял 0,2% квартал к кварталу и 0,5% год к году. Экономика ЕС в июле—сентябре увеличилась на 0,1% и в квартальном, и в годовом выражении. Учитывая динамику, сентябрьский прогноз ЕЦБ, предполагающий рост ВВП зоны евро на 0,7% в 2023 году, выглядит несколько оптимистичным.

Опережающие показатели динамики ВВП пока свидетельствуют о том, что экономика будет оставаться слабой и в четвертом квартале. По предварительным оценкам HCOB и S&P Global, композитный индекс PMI, вопреки ожиданиям аналитиков, в октябре снизился до трехлетнего минимума в 46,5 пункта с 47,2 пункта в сентябре. Напомним, значение индикатора выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, ниже — на ее спад. Из-за сокращения числа новых заказов PMI в промышленности снизился до 43 пунктов с 43,4 пункта месяцем ранее. Спад в секторе услуг в октябре также ускорился: PMI составил 47,8 пункта после 48,7 пункта в сентябре.

В совокупности данные об инфляции и деловой активности указывают на то, что на горизонте ближайших месяцев повышать ставки ЕЦБ не будет. Впрочем, и скорого их снижения тоже не ожидается: пока из отдельных заявлений представителей ЕЦБ следует, что смягчать политику он начнет не раньше середины 2024 года.

Кристина Боровикова

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