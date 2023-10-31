Нефтяное эмбарго, или 50 лет спустя

Всемирный банк 30 октября предрек рост цен на нефть до $157 за баррель, в случае если существенное обострение конфликта на Ближнем Востоке приведет к уходу с рынка поставок в объеме 6–8 млн баррелей в сутки. По оценке банка, эффект будет сравним с арабским нефтяным эмбарго, которое было введено в октябре 1973 года в отношении западных стран, поддержавших Израиль в ходе войны Судного дня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Барсуков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Юрий Барсуков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Это первая количественная оценка того потенциального влияния, которое может оказать эскалация нынешнего конфликта в секторе Газа на нефтяной рынок. Она выглядит сдержанной — даже худший сценарий предполагает рост цен лишь на 75%, тогда как в результате арабского эмбарго 1973 года цена импортной нефти в США выросла к марту 1974 года в четыре раза, до $11 за баррель. Тем не менее действительно есть существенные факторы, которые ограничивают масштаб потенциального шока и, видимо, не позволяют провести прямой параллели с событиями 50-летней давности.

Во-первых, арабские страны во главе с Саудовской Аравией больше не занимают такой доли мирового нефтяного рынка, как в 1973 году, и поэтому не имеют такой рыночной власти. В 1973 году на долю стран ОПЕК (куда входит Иран, который тогда не присоединился к эмбарго) приходилось 56% мировой добычи нефти, тогда как сейчас — 38%. Даже участники сделки ОПЕК+ с учетом России и других стран, не входящих в ОПЕК, занимают совокупно чуть более 50% рынка. Поэтому вариант прямого повторения эмбарго маловероятен, поскольку с такой долей рынка будет сложно обеспечить его эффективность, даже если все арабские члены ОПЕК и Иран договорятся о взаимодействии. Всемирный банк в своем худшем сценарии исходит не столько из возможности эмбарго, сколько из оценки потенциальных эффектов от разрушения нефтяной инфраструктуры и перекрытия торговых путей в случае военной эскалации.

Во-вторых, к октябрю 1973 года нефтяной рынок уже находился в состоянии сильного дефицита из-за бурного роста потребления, особенно в США, где спрос на нефть вырос в 1969–1972 годах на 16% — подобные цифры в современном мире сложно представить. Так, еще до введения эмбарго цена импорта нефти в США с января по сентябрь 1973 года выросла на 17%, при этом в странах Запада не было никаких свободных мощностей по наращиванию добычи. Сейчас такие мощности есть, и даже только в США сланцевая индустрия может добиться существенного роста добычи в относительно короткие сроки при условии крупных капиталовложений. При этом потребление нефти в западном мире постепенно снижается, а основные точки роста спроса теперь находятся в Азии — и именно азиатские потребители могут оказаться главными жертвами роста цен, если он все же произойдет.