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Коммерсантъ FM
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ЕЦБ поставил ставку на паузу

Мониторинг мировой экономики

На заседании в четверг, 26 октября, Европейский центробанк (ЕЦБ), как и ожидалось, оставил три основные процентные ставки на сентябрьском уровне. Базовая ставка по-прежнему составляет 4,5%, ставка по депозитам — 4%, по маржинальным кредитам — 4,75%. Напомним, цикл ужесточения денежно-кредитной политики начался в июле 2022 года: регулятор повышал ставки на десяти заседаниях подряд.

Как в очередной раз повторила вчера, комментируя решение совета управляющих, глава ЕЦБ Кристин Лагард, регулятор ориентируется на последние статистические данные. Отметим, еще летом они оказывали на ЕЦБ разнонаправленное давление: инфляция снижалась не так быстро, как рассчитывал регулятор, деловая активность при этом продолжала падать. Именно поэтому вокруг предыдущего, сентябрьского заседания некоторая интрига сохранялась до последнего (см. “Ъ” от 15 сентября). В этот же раз в решении ЕЦБ рынок не сомневался — последние статданные и показатели опережающих индикаторов его уверенность лишь укрепляли.

По оценкам Евростата, инфляция в зоне евро в сентябре замедлилась до минимальных с октября 2021 года 4,3% (в августе — 5,2%), базовая инфляция (без учета цен на продовольствие и энергоносители) — до 4,5% (в августе — 5,3%). Такой динамикой ЕЦБ, как следует из заявления госпожи Лагард, в целом удовлетворен, хотя и опасается, что разогнать цены может удорожание энергоносителей, которое ожидается из-за развития конфликта на Ближнем Востоке (на регион приходится треть мировой торговли нефтью). Речи о снижении ставок пока не идет: ДКП, говорится в заявлении Центробанка, будет оставаться жесткой «столько, сколько потребуется»: ориентир — достижение целевого показателя инфляции в 2%.

В новом заявлении ЕЦБ признает, что долгосрочные эффекты проводимой им политики оттянули восстановление экономики зоны евро. Регулятор рассчитывает, что по мере замедления инфляции деловая активность будет расти. В начале четвертого квартала она, напомним, продолжила снижаться: композитный PMI в октябре снизился до 46,5 пункта (трехлетний минимум) с 47,2 пункта в сентябре (отметка в 50 пунктов отделяет рост активности от ее сжатия). Опрошенные Reuters и Trading Economics аналитики прогнозируют, что пиковые значения ставок уже достигнуты — Кристин Лагард об этом пока прямо не говорит.

Кристина Боровикова

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