Привязка к курсу вышла недорогой

С начала октября сборы экспортной пошлины на широкий перечень товаров, привязанной к курсу рубля, составили 30 млрд руб., сообщил врио главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов. По его словам, полученная от них сумма сопоставима с ежедневными сборами таможни в бюджет. Напомним, размер пошлины составляет 4–7% в зависимости от курса рубля.

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Федеральная таможенная служба России получила 30 млрд руб. от введенной с 1 октября экспортной пошлины на широкий ряд товаров, сообщил врио главы службы Руслан Давыдов на пленарной сессии Международного таможенного форума. «В общих цифрах для бюджета это небольшие значения»,— добавил он. По его словам, служба в среднем ежедневно собирает в бюджет 26–27 млрд руб. План платежей в госбюджет для ведомства на текущий год составляет 6,464 трлн руб., но в отношении импорта он уже перевыполнен, отмечал ранее Руслан Давыдов.

Напомним, с 1 октября в России действуют гибкие экспортные пошлины на широкий перечень товаров с привязкой к курсу рубля, которые касаются в том числе алкоголя, табака, рыбы и молочной продукции, сахара, кондитерских изделий, какао, продукции горнодобывающей промышленности, черной и цветной металлургии, драгоценных металлов, угля и удобрений. Размер пошлины составляет 4% при курсе более 80 и менее 85 рублей за доллар, 4,5% — при курсе 85–90 рублей за доллар, 5,5% — от более 90 до менее 95 рублей за доллар, а 7% — при курсе свыше 95 рублей включительно.

Согласно пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов, в среднем правительство рассчитывало собирать за счет «курсовых» пошлин около 50 млрд руб. в месяц.

Пошлины распространяются на весь экспорт, помимо нефти, газа, зерна, лесоматериалов и ряда других позиций.

Также из-под действия экспортных пошлин были выведены товары, имеющие в себестоимости высокую долю импортных составляющих, приобретаемых за валюту, и продукция высоких переделов.

На форуме также обсуждались возможности ускорения логистики — Руслан Давыдов предположил, что в будущем может быть создано единое окно для участников ВЭД в том числе с Российским экспортным центром. Пока ускорять прохождение досмотра в службе намерены за счет переноса части операций вглубь страны (в случае срабатывания «экономических» рисков, а не рисков безопасности), а также внедрения выпуска товаров с борта судна — для этого требуется предварительная подача деклараций.

Бизнес, в свою очередь, по-прежнему беспокоит проведение трансграничных платежей — на форуме обсуждались в том числе расчеты за поставки наличными, а также использование бартера.

Пока компании, впрочем, чаще прибегают к более сложным цепочкам поставок и платежей. В перспективе облегчить расчеты должны цифровые валюты, но для этого потребуются единые стандарты по использованию цифровых валют центральных банков в международной торговле, заявил на форуме заместитель главы Минфина Алексей Моисеев. Банк России, напомним, запустил пилот по использованию цифрового рубля в августе текущего года — предполагается, что он должен завершиться в 2025 году.

Татьяна Едовина