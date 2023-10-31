Суд отказался от биткойнов

Суд вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении подполковника УФСБ Дмитрия Демина, обвиняемого в хищении биткойнов у хакера Антона Мочалова, который находился под следствием. Силовику, который на момент предполагаемого преступления, по данным следствия, занимал должность замначальника отдела—начальника отделения регионального УФСБ, инкриминируют неправомерный доступ к компьютерной информации, кражу и превышение должностных полномочий. Судья посчитал, что действия подсудимого должны быть квалифицированы как более тяжкое преступление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении подполковника Дмитрия Демина, обвиняемого в хищении биткойнов у хакера из Сызрани Антона Мочалова, возвращено Самарским военным гарнизонным судом в прокуратуру. Информацию об этом «Ъ» подтвердили в суде. Дмитрию Демину предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации), п. «б» ч. 4 ст. 158 (кража), ч. 1 ст. 286 (превышение должностных полномочий). Судья Сергей Сундеев посчитал, что фактические обстоятельства дела свидетельствуют о наличии оснований для квалификации действий офицера Демина как более тяжкого преступления.

По версии следствия, в 2021 году силовик похитил у Антона Мочалова, в отношении которого расследовалось уголовное дело по ст. 273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ), 68 биткойнов (на момент хищения — более 185 млн руб.). По данным следствия, хакер взламывал защиту чужих компьютеров и похищал в том числе пароли, чтобы обеспечить доступ к электронным кошелькам. После задержания Антона Мочалова, согласно его показаниям, он добровольно предоставил пароли, объяснив, как работает система.

Дмитрий Демин, который занимал тогда должность замначальника отдела—начальника отделения регионального УФСБ, полностью признал вину в инкриминируемом преступлении и предложил Главной военной прокуратуре, контролирующей расследование, дать показания на соучастников махинаций. Ведомство заключило с подследственным досудебное соглашение о сотрудничестве, однако 235-й гарнизонный военный суд в Москве отказался освобождать силовика, продлив ему меру пресечения в виде ареста.

Помимо Дмитрия Демина в хищении имущества у хакера обвинили бывшего оперуполномоченного отдела УФСБ по Самарской области в Сызрани Максима Жижкуна. Ему вменили ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, Максим Жижкун пообещал Антону Мочалову «спрятать» деньги от других силовиков и преступных сообществ.

Силовику было передано $100 тыс., €170 тыс. и 2 млн руб., которые он в итоге похитил «путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения». В августе этого года Самарский военный гарнизонный суд признал Максима Жижкуна виновным в мошенничестве и приговорил к пяти годам лишения свободы со штрафом в размере 500 тыс. руб. и запретом занимать определенные должности два года. Антону Мочалову суд за хакерство назначил год ограничения свободы, который тот отбыл.

Сабрина Самедова, Самара