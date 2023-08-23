Силовик взломал хакера

Самарский военный гарнизонный суд вынес приговор бывшему оперуполномоченному сызранского отдела УФСБ по Самарской области Максиму Жижкуну, он признан виновным в хищении в общей сложности 25 млн руб. у хакера, находившегося под следствием. Информацию «Ъ» подтвердили в пресс-службе суда. Как выяснили следователи, Максим Жижкун пообещал «спрятать» деньги от силовиков и преступных сообществ, но вместо этого присвоил имущество себе. Экс-силовик приговорен к 5 годам лишения свободы со штрафом в размере 500 тыс. руб. и запретом занимать определенные должности два года. Кроме того, осужденный лишен воинского звания «капитан ­запаса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В общей сложности у хакера похитили 25 млн рублей

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ В общей сложности у хакера похитили 25 млн рублей

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Бывший оперуполномоченный отдела в Сызрани УФСБ по Самарской области Максим Жижкун признан виновным в мошенничестве за хищение в общей сложности 25 млн руб. у хакера (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Решение вынес Самарский гарнизонный военный суд. По версии следствия, в 2021 году Максим Жижкун пообещал хакеру Антону Мочалову, находившемуся тогда под следствием, «спрятать» деньги от силовиков и преступных сообществ. Сотруднику спецслужбы было передано $100 тыс., €170 тыс. и 2 млн руб., которые силовик в итоге похитил «путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения». Кроме того, у Мочалова, по версии следствия, пропали 68 биткоинов на общую сумму 187 млн руб. В хищении криптовалюты заподозрили бывшего сотрудника областного УФСБ Дмитрия Демина, его задержали и отправили под арест. По данным следствия, подполковник Демин в период совершения преступления занимал должность замначальника отдела — начальника отделения регионального УФСБ.Дело против Демина сейчас рассматривается в том же суде. Чекист полностью признал вину и предложил Главной военной прокуратуре контролирующей расследование, дать показания на соучастников махинаций. В результате ГВП заключила с подследственным чекистом досудебное соглашение о сотрудничестве, однако 235й гарнизонный военный суд в Москве отказался освобождать силовика, продлив ему меру пресечения в виде ареста.

По данным «Ъ», речь идет о хакере из Сызрани, который с помощью специальной программы взламывал защиту чужих компьютеров и похищал, в том числе, пароли, чтобы обеспечить доступ к электронным кошелькам и другим платежным средствам. После задержания хакер, согласно его показаниям, добровольно предоставил чекистам пароли, объяснив, как работает система. Сам хакер был признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 273 («Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ») УК, получив один год ограничения свободы.

Уголовное дело против Жижкуна возбудило Главное военное следственное управление Следственного комитета России 27 октября 2022 года. Максима Жижкуна задержали 28 октября в Самаре. В тот же день задержанному предъявили обвинение по ст. 159 ч. 4 УК РФ. 31 октября суд избрал чекисту меру пресечения в виде домашнего ареста, которая позже была продлена. Как указано в постановлении суда (имеется в распоряжении редакции), суд принял во внимание представленные «сведения и материалы 3 службы 9 Управления УФСБ России», согласно которым Максим Жижкун обладает «обширными связями среди сотрудников правоохранительных структур, органов государственной власти и управления, в связи с чем, находясь на свободе, может склонять свидетелей к отказу от дачи показаний либо их изменению в свою пользу путем оказания на них давления, принять меры к уничтожению, фальсификации либо сокрытию доказательств, а также скрыться от следствия». В Самарский военный гарнизонный суд материалы уголовного дела поступили в марте этого года. Дело рассматривал судья Эдуард Абрамов. Приговором суда Жижкуну назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. руб. и запретом занимать определенные должности два года. Также осужденный лишен воинского звания «капитан запаса». Защитником Максима Жижкуна, судя по данным на сайте суда, был Евгений Елисеев, однако дозвониться до адвоката «Ъ» не удалось.

Сабрина Самедова