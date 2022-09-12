Чекист сдал биткойны

Как стало известно “Ъ”, бывший сотрудник УФСБ по Самарской области Дмитрий Демин полностью признал свою вину в особо крупном мошенничестве. Офицеру инкриминируют довольно оригинальную аферу — хищение у подследственного хакера биткойнов почти на 200 млн руб. Потерпевший свой срок в один год ограничения свободы уже фактически отбыл, офицеру же грозят годы колонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, перед очередным продлением ему содержания под стражей подполковник в отставке Дмитрий Демин полностью признал свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК и предложил Главной военной прокуратуре (ГВП), контролирующей расследование, дать показания на соучастников махинаций. В результате ГВП заключила с подследственным чекистом досудебное соглашение о сотрудничестве, однако 235-й гарнизонный военный суд в Москве отказался освобождать отставника, продлив ему по ходатайству главного военного следственного управления СКР содержание в СИЗО до 1 декабря 2022 года.

Основанием для этого стали предположения о том, что, выйдя на свободу, даже под домашний арест, господин Демин тут же задействует свои связи в правоохранительных органах и органах госвласти, которыми он обзавелся, работая в спецслужбе с 2006 года, для противодействия военному следствию, а кроме того, вступив в сговор с неустановленными сообщниками, примет меры для сокрытия похищенных средств и продолжит заниматься преступной деятельностью.

Сам офицер в ответ заявил, что с апреля не работает в ФСБ, а бежать от трех своих детей, которые ждут его в Самарской области, не собирается. Однако суд решил оставить его под арестом.

Под следствие, которое вначале проводилось в Самаре, подполковник Демин, занимавший должность замначальника отдела — начальника отделения регионального ФСБ, попал в феврале этого года. Тогда же по ходатайству следствия Самарский гарнизонный военный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Подследственный вначале категорически отказывался сотрудничать и давать показания, ссылаясь на ст. 51 Конституции, позволяющую не свидетельствовать против себя. Потом его уголовное дело передали для дальнейшего расследования в столицу.

В итоге было установлено, что подполковник и другие неустановленные лица в период с 18 апреля по 7 декабря 2021 года совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества — цифровых прав на криптовалюту в размере 68,5 единиц биткойнов, общая стоимость которых на момент хищения при конвертации в российские рубли составляла не менее 187 млн 383 тыс. 318 руб. Преступление, говорится в материалах уголовного дела, было совершено чекистом с использованием своего служебного положения «путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба» гражданину Мочалову.

По данным “Ъ”, речь идет о хакере из Сызрани, который с помощью специальной программы взламывал защиту чужих компьютеров, похищая оттуда в том числе пароли, чтобы обеспечить доступ к электронным кошелькам и другим платежным средствам. После задержания хакер, согласно его показаниям, добровольно предоставил чекистам пароли, объяснив, как работает система. Очевидно, что, используя полученные от него данные, сотрудник УФСБ, возможно вместе с сослуживцами, и похитил биткойны.

Сам хакер по приговору суда был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 273 (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ) УК, получив один год ограничения свободы. То есть без разрешения спецорганов он не мог покидать Самарскую область, менять место жительства в Сызрани, где зарегистрирован, зато был обязан периодически отмечаться в полиции.

Николай Сергеев